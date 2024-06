Volodymyr Zelensky accuse la Russie et la Chine de nuire au sommet de paix

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie et la Chine de tenter de nuire à son prochain sommet mondial sur la paix en Suisse.

Il a déclaré que la Russie tentait de dissuader d’autres États de participer à l’événement et que la Chine s’efforçait également de le faire.

La Chine affirme ne prendre parti pour aucun des deux camps dans la guerre en Ukraine, une position qui est de plus en plus remise en question, notamment par les États-Unis.

Pékin est accusé d’avoir aidé Moscou en lui envoyant des composants pour des armes. Cela est également considéré comme un moyen de soutenir l’économie russe en achetant de grandes quantités de pétrole et de gaz, atténuant ainsi l’impact des sanctions occidentales.

M. Zelensky a fait une apparition surprise au Dialogue Shangri-la à Singapour, en présence de chefs de la défense du monde entier, dont le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le ministre chinois de la Défense Dong Jun.

La visite visait à obtenir le soutien des pays asiatiques. En plus de rencontrer les dirigeants régionaux, il a également exhorté les délégués à assister à son sommet qui se tiendra plus tard en juin.

M. Zelensky a déclaré qu’elle se concentrerait sur la sécurité nucléaire, la sécurité alimentaire et la libération des prisonniers de guerre et des enfants ukrainiens détenus en Russie.

La Russie n’a pas été invitée et la Chine n’y participe pas.

M. Zelensky a affirmé que la Russie tentait de perturber le sommet en faisant pression sur les pays pour qu’ils n’y participent pas, en les menaçant d’un blocus des produits agricoles, des produits chimiques et de l’énergie.

Il a cité plus tard la Chine et a déclaré qu’elle « œuvrait pour que les pays ne participent pas au sommet de la paix », contrairement aux États-Unis qui ont promis d’envoyer un représentant de haut niveau et encouragent d’autres pays à y assister.