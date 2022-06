Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses proches collaborateurs, 100 à 200 soldats ukrainiens meurent pratiquement chaque jour, et des centaines d’autres sont blessés.

« Être père est une grande responsabilité et un grand bonheur », a déclaré dimanche le dirigeant ukrainien dans un post Instagram. « C’est la force, la sagesse, la motivation d’aller de l’avant et de ne pas abandonner. Et peu importe à quel point il est difficile de protéger et de défendre le plus précieux. Merci, nos héros.