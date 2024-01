Volocopter Flying Taxi cherche à séduire Paris

Taille du texte





Une entreprise allemande cherche à profiter de la visibilité générée par les JO de Paris pour vaincre l’opposition des politiques locaux et démontrer que les taxis volants peuvent desservir la capitale française.

Volocopter espère qu’en étant certifié à Paris – où les réglementations sur les survols sont parmi les plus strictes – il pourra prouver que les taxis volants ne sont pas de simples gadgets de science-fiction.

“Si vous pouvez voler à Paris, vous pouvez voler dans n’importe quelle ville du monde”, a déclaré à l’AFP Dirk Hoke, PDG de Volocopter.

Le « VoloCity » de la société est un avion électrique biplace à décollage et atterrissage vertical qui ressemble à un gigantesque insecte couronné de 18 rotors.

Volocopter souhaite qu’il soit le premier avion de ce type certifié à la fois par l’AESA et la FAA, les agences de sécurité de l’aviation civile européenne et américaine.

En attendant, l’avion effectue des vols d’essai pour être certifié pour survoler Paris, ce qui nécessite de démontrer qu’il présente le même niveau de sécurité qu’un avion commercial, soit 100 fois supérieur à celui d’un hélicoptère.

Statistiquement, cela signifie un accident tous les milliards d’heures de vol, ce qui est plus long que la durée de vie de n’importe quel avion.

Hoke dit qu’il espère recevoir un permis spécial de l’AESA pour effectuer des vols de démonstration sans payer de passagers pendant les Jeux olympiques.

Après les JO, VoloCity réalisera deux ans de vols d’essais en région parisienne.

Une « période d’apprentissage », dit Hoke, pour montrer que « ces systèmes ne sont pas qu’une fiction » et gagner la confiance du public.

“Le bruit, la sécurité et la durabilité sont les critères les plus importants pour voler au-dessus d’une ville”, explique-t-il.

En septembre, les autorités françaises de régulation de l’environnement ont jugé “incomplète” une étude sur l’impact des vols en taxi le long de la Seine, constatant des nuisances visuelles et sonores.

Le conseil municipal de Paris a rendu un verdict négatif non contraignant sur le projet de construction d’un “vertiport” près de la gare d’Austerlitz, certains qualifiant le projet d'”absurde” ou d'”aberration écologique”.

“Nous devons prendre ces points de vue au sérieux et répondre à ces préoccupations, car ce qui est important pour nous n’est pas seulement la certification, mais aussi l’acceptation du public”, a-t-il déclaré.

Il insiste sur le fait que le bruit, qui est de 55 à 60 décibels à une distance de 75 à 100 mètres, n’a rien à voir avec celui d’un hélicoptère et correspond au niveau d’une conversation.

“Nous aurons du soutien lorsque les gens verront et entendront les vols et réaliseront qu’ils ne perturbent pas la vie de la ville”, a déclaré Hoke.

Volocopter a besoin de 25 à 30 millions d’euros (28 à 33 millions de dollars) pour les deux années de vols de démonstration autour de Paris, et de 200 à 300 millions d’euros pour préparer la suite.

La configuration actuelle, avec un seul siège en plus du pilote, ne sera jamais rentable. Mais un nouvel avion de quatre sièges devrait être prêt d’ici fin 2026, début 2027. “C’est à ce moment-là qu’il y aura une véritable analyse de rentabilisation”, a-t-il déclaré.

Quant aux affirmations selon lesquelles les taxis volants sont élitistes, Hoke rappelle que la première Telsa était un roadster électrique biplace.

“Tout le monde disait que c’était ridicule, ce n’était qu’un jouet”, a-t-il déclaré. “Quinze ans plus tard, Elon Musk a tout changé. Nous pouvons faire la même chose pour les avions, et cela arrivera plus vite qu’on ne le pense.”