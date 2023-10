Volleyball All-BCR du printemps 2021

Katie Bates (PrincetonJr.): Bates a joué comme une vieille professionnelle lors de sa troisième saison en tant que passeuse universitaire. Elle a récolté 200 passes décisives, 68 récupérations et 63 points. Bates a été unanime pour la TRAC East All-Conference.

Reese Ludford (Saint-BèdeSr.): Le senior de St. Bede a été le premier à obtenir des votes de la deuxième équipe de la conférence TRAC East, manquant la première équipe par une voix. Elle a réalisé un total de 94 attaques décisives, soit une moyenne de 2,9 par set.

Abby Peterson (Princeton, Jr.): Le libéro junior des Tigresses a été un choix unanime de la TRAC East All-Conference. Peterson a réalisé une moyenne de récupérations par set de 4,2, la meilleure de la région, et a servi 61 points.

Madison Richards (Princeton, Jr.) : A joué principalement au milieu, mais a déménagé à l’extérieur en fin de saison. Le choix de la deuxième équipe TRAC Est est à égalité au premier rang dans la zone avec 0,5 bloc par set et a terminé deuxième pour les attaques décisives avec 3,1. Elle avait également 45 points.

Kyra Stoller (Vallée du BureauJr.): L’attaquant du Storm a terminé deuxième dans la région avec 82 attaques décisives (2,6). Elle a également contribué 2,2 récupérations, 1,5 point et 0,3 bloc par set. Elle a été nommée deuxième équipe TRAC Est.

Elaina Wamhoff (St. Bede, Sr.) : Le joueur de St. Bede est à nouveau élu joueur de l’année en BCR. Elle était membre à l’unanimité de la TRAC East All-Conference. Elle a mené tous les passeurs de zone avec 307 passes décisives et a été la meilleure serveuse avec 94 points et 26 as. Wamhoff jouera pour l’Université d’Albany (NY).

Lauren Wirth (Bureau Valley, Sr.): Le passeur senior a distribué 150 passes décisives (4,8). Elle a également réalisé en moyenne 1,9 récupérations, 1,8 points et 0,52 as. Elle a été nommée deuxième équipe TRAC Est.

DEUXIÈME ÉQUIPE

Maya Gartin (Princeton, Jr.) : Gartin a réalisé 60 attaques décisives (2,6) et neuf blocs, remportant les honneurs de la deuxième équipe TRAC East All-Conference.

McKenzie Hecht (Princeton, Jr.) : Le frappeur des Tigresses a réussi 74 attaques décisives, se classant premier de la région en moyenne (3,2 par set). Elle a reçu la mention honorable du TRAC Est.

Zoey Morris (Hall, Sr.): Le frappeur extérieur senior a réalisé 51 attaques décisives pour Hall, soit une moyenne de 1,8 par set.

Claire Morrow (St. Bede, Sr.) : Le senior de St. Bede a joué à toutes les positions de première ligne et était le joueur le plus polyvalent des Bruins devant le filet, a déclaré l’entraîneur Abbi Bosnich.

Lily Orlandi (Hall, Sr.) : Le passeur senior a réussi 13 as et a reçu la mention honorable du TRAC Est.

MENTION HONORABLE

Bureau Vallée : Jade Aber (Sr.), Maddie Dye (Sr.), Kamryn Kolb (Sr.)

Salle: Maddie Hannon (Sr)

LO : Ki’Ayana Moore (Jr.)

Princeton : Savanna Birkey (Sr.)

Saint-Bède : Teghan Tillman (Sr.), Mia Waters (Jr.)