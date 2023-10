CHARLOTTESVILLE, Virginie – Après avoir perdu les deux premiers matchs, l’équipe de volleyball de Virginie (9-13, 2-10 ACC) a réussi un retour en cinq sets (20-25, 20-25, 25-15, 25-15, 15-11). Virginia Tech (12-11, 2-10 ACC) lors du match inaugural du programme au John Paul Jones Arena dimanche après-midi (29 octobre). Avec cette victoire, Virginia a accru son avance au classement du Commonwealth Clash, présenté par Smithfield, 4,5-0.

Un record de volleyball UVA : 3 162 fans étaient présents pour la victoire.

Les Cavaliers étaient menés par les bloqueuses centrales Abby Tadder (18 attaques décisives, pourcentage de réussite de 0,441, 6 blocs) et Veresia Yon (12 attaques décisives, pourcentage de réussite de 0,550, 9 blocs). Les 18 attaques décisives de Tadder correspondent à son sommet en carrière, qu’elle a atteint lors de la victoire en cinq sets de l’année dernière contre Florida State. Défensivement, Milan Gomillion a enregistré un record de 18 récupérations.

Série 1 : Virginia Tech 25, Virginie 20

Le premier set a vu cinq premiers changements d’avance. Le score était à égalité 7-7 lorsque les Hokies ont pris l’avantage et ne l’ont pas cédé pour le reste du match. Virginia était menée 22-19 en fin de match, mais n’a pas réussi à déclencher un point. Tadder et Yon ont mené les Hoos avec trois attaques décisives chacun dans le set n°1. Les deux équipes ont réalisé 11 attaques décisives, mais les Hokies ont marqué neuf fois sur des erreurs d’attaque UVA.

Série 2 : Virginia Tech 25, Virginie 20

Malgré sept scores à égalité, Virginia n’a mené à aucun moment dans le set n°2. Les Cavaliers ont orchestré une séquence de 4-0 – la plus grande séquence de buts de l’UVA à l’époque – pour égaliser le score, 12-12. Le score s’est à nouveau noué [16-16], mais les Hokies ont récolté cinq points consécutifs pour prendre une avance considérable en fin de match. Tech s’est écarté sur 16 des 21 services de l’UVA et Cara Lewis a réussi sept des huit sets envoyés dans sa direction. Une fois de plus, Tadder a réussi trois attaques décisives sur cinq swings.

Série 3 : Virginie 25, Virginia Tech 15

L’offensive de Virginia a pris vie en troisième alors que les Hoos se sont lancés dans une séquence de 11-1 pour prendre une avance de 15-7. Les Cavaliers ont ensuite mené par 11 points. [23-12] plus tard dans le jeu. Tadder a mené la charge avec six attaques décisives sur 11 swings et, pour le deuxième set consécutif, n’a enregistré aucune erreur. Ashley Le (24 passes décisives), Yon et Regan Trueblood (20 passes décisives) ont tous réussi un as. Yon a également été l’étincelle derrière le service des Cavaliers au milieu de la séquence de 11-1.

Série 4 : Virginie 25, Virginia Tech 15

Les Hoos ont orchestré des séries sans réponse de sept et cinq points pour s’enfuir avec le match n°4. UVA a limité les Hokies à seulement trois attaques décisives sur 38 balançoires au quatrième, tandis que les Cavaliers ont enregistré 14 attaques décisives.

Série 5 : Virginie 15, Virginia Tech 11

Tech a utilisé une séquence de 4-0 pour prendre une avance de 6-4 en cinquième, mais les Cavaliers ont répondu avec une séquence de 5-1 pour renverser le score, 9-7. À partir de là, UVA a maintenu son avance pendant le reste du match pour remporter la victoire. À juste titre, Tadder a réussi son 18e kill lors du dernier jeu sur un set de Le.

DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF SHANNON WELLS :

«Je vais commencer avec beaucoup de remerciements. Merci à Carla Williams et à notre administration pour avoir rendu cela possible, aux nombreuses personnes qui se consacrent à la vidéo, aux concessions, au RMC et à la sécurité. Où allons-nous mettre notre vestiaire, où est l’équipe visiteuse ? Il y a tellement de monde [to thank] et tout ce que j’ai demandé, c’est que cela ressemble à un événement de première classe, et je pense que vous pouvez tous être d’accord pour dire que c’était définitivement le cas. Ce fut un match très difficile entre deux équipes courageuses, qui se battent pour bien plus qu’une simple victoire aujourd’hui. Ces deux là [Abby Tadder and Veresia Yon] sont l’une des principales raisons de notre succès. Nous ne cessons de parler d’une amélioration d’un pour cent chaque jour et je pense que cela a été une très grande étape pour notre programme. Nous pensons que cette saison, nous avons obtenu bien plus pour ce programme et nous sommes ravis. C’est un grand tremplin pour nous.

NOTES DE MATCH

Avec cette victoire, Virginia a accru son avance au classement du Commonwealth Clash, présenté par Smithfield, 4,5-0.

Virginia a également égalisé la série de tous les temps avec les Hokies, 40-40, et a remporté les trois dernières rencontres de la série.

Un record de volleyball UVA : 3 162 fans étaient présents pour la victoire. Cela a battu le précédent record de 1 089 établi contre Virginia Tech le 27 septembre 2019.

Le résultat de dimanche a marqué le premier balayage inversé de la saison de Virginia et la première victoire en cinq sets depuis le 5 septembre contre Old Dominion.

Milan Gomillion a mené tous les joueurs avec 18 récupérations.

Abby Tadder a égalé son record en carrière de 18 attaques décisives. Tadder a effectué 34 swings et n’a commis que trois erreurs.

Pour le deuxième match consécutif, Ashley Le (24 passes décisives, 12 récupérations) et Regan Trueblood (20 passes décisives, 12 récupérations) ont chacune réalisé des doubles-doubles.

Tadder a mené tous les joueurs avec 21,0 points.

Veresia Yon a mené tous les joueurs avec 9,0 blocs.

Quatre Cavaliers ont enregistré des fouilles à deux chiffres (Borum, 15 ; Gomillion 18 ; Le, 12 ; Trueblood, 12).

LE CHOC DU COMMONWEALTH SMITHFIELD

Le Smithfield Commonwealth Clash, initialement appelé Commonwealth Challenge (2005-2007), fait partie de la rivalité UVA-Virginia Tech depuis 2014. Il s’agit d’un programme tous sports basé sur des points avec le trophée Commonwealth Clash remis au vainqueur. école chaque année pour sa domination dans les compétitions en face-à-face. Avec cette victoire, Virginia augmente son avance dans la compétition à 4,5-0.

SUIVANT

Les Cavaliers se rendront à Miami (15-7, 8-4 ACC) vendredi 3 novembre. Le premier service est fixé à 19 heures sur ACC Network Extra (ACCNX).