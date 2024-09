Volley-ball aujourd’hui : Stanford s’impose face au Texas ; Louisville bat Creighton ; d’autres équipes classées gagnent

Elia Rubin a mené Stanford avec 12 attaques décisives, avec une moyenne au bâton de .310, et a réalisé un bloc et six récupérations. Pour la saison, Rubin a une moyenne de 4,23 attaques décisives par manche et une moyenne au bâton de .304.

Stanford a frappé .340 et a eu cinq as et 13 erreurs de service, tandis que le Texas (3-3) a frappé .125 et a eu trois as et huit erreurs.

Jordyn Harvey a réussi 10 attaques décisives avec deux erreurs en 20 attaques, deux contres et une récupération, et Sami Francis, qui a réussi cinq contres, et Ipar Kurt ont réussi sept attaques décisives chacun. Francis a commis une erreur en 14 attaques et frappe pour .456 pour la saison. L’autre milieu, Lizzy Andrew, a réussi cinq attaques décisives en huit attaques sans erreur. La passeuse Kami Miner a réussi trois attaques décisives – y compris le dernier du match – en quatre tentatives sans erreur, 35 passes décisives, deux as, deux contres et 10 récupérations.

Madi Skinner a mené le Texas avec 12 attaques décisives, mais a frappé .129 et n’a eu aucun as et trois erreurs pour aller avec deux blocs et sept récupérations. Lors de cette finale régionale de 2023, elle a eu 24 attaques décisives, a frappé .383 et a eu deux as. Ayden Ames a eu six attaques décisives avec une erreur en 10 attaques et cinq blocs. Leurs coéquipières ont combiné 12 attaques décisives et 10 erreurs…

Louisville (7-1) a lutté pour une victoire de 25-18, 25-20, 10-25, 15-25, 15-8 contre Creighton (7-2). Charitie Luper a réussi 17 attaques décisives, dont quatre dans le cinquième set, un as, deux contres et 10 récupérations. Anna DeBeer a réussi 11 attaques décisives, mais a continué à avoir des difficultés offensives, cette fois avec huit erreurs, bien que sa dernière attaque décisive ait mis fin au match. Elle a réussi deux as et huit récupérations. Pour la saison, DeBeer frappe .126. Sofia Maldonado Diaz a réussi neuf attaques décisives et sept récupérations et PK Kong a réussi cinq attaques décisives avec une erreur en 10 attaques, ainsi que six contres, dont deux en solo. Cara Cresse, qui a réussi trois attaques décisives mais trois erreurs, a également réussi six contres, dont deux en solo. Elena Scott a réussi 23 attaques décisives et sept passes décisives.

Louisville a frappé .133 avec quatre as et 11 erreurs. Creighton a frappé .146 avec cinq as et sept erreurs.

Creighton, qui a également perdu les deux premiers sets avant d’en forcer un cinquième lors d’une défaite la semaine dernière au Nebraska, a obtenu 14 attaques décisives d’Elise Goetzinger, qui a commis deux erreurs en 28 attaques et a frappé . 428 avec une aide, une récupération et six blocs, dont trois en solo. Norah Siss a réussi 12 attaques décisives mais a frappé . 132 et a réussi trois aides, un bloc et six récupérations. Ava Martin a réussi 11 attaques décisives et 11 erreurs. Kendra Wait a réussi six attaques décisives sur huit tentatives sans erreur, 37 aides, deux as, 13 récupérations et trois blocs, dont un en solo, et la libéro Maddy Bilinovic a réussi 27 récupérations et trois aides.

Partout dans le pays

Kansas a balayé Lipscomb alors qu’Ayah Elnady a réussi huit as, battant le record du programme de sept établi en 1995. Elnady a également réussi 11 attaques décisives, a frappé .381 et a eu une passe décisive, un bloc en solo et quatre récupérations. Toyosi Onabanjo a réussi 11 attaques décisives avec une erreur en 16 attaques et quatre blocs, un en solo…

Nina Cajic a réussi 17 attaques décisives alors que Tennessee a balayé Coastal Carolina. Cajic, qui a frappé .371, a eu une passe décisive, quatre récupérations et un as…

Baylor a frappé .451 et a balayé Samford. Allie Sczech a mené avec 10 attaques décisives et a frappé .529 après avoir commis une erreur en 17 attaques, ainsi qu’une passe décisive et trois récupérations…

Miami, qui a perdu ses deux derniers matchs après avoir battu le Texas, a rebondi en balayant Buffalo. Grace Lopez a réussi 14 attaques décisives, a frappé .400, a réalisé un bloc et six récupérations et Flormarie Colon a réussi 13 attaques décisives, deux as, deux blocs et neuf récupérations…

Florida State (7-1) a tenu tête à UCF (5-1) 25-16, 25-20, 23-25, 25-17. Audrey Koenig a réussi 15 attaques décisives, a frappé .464 et a réalisé cinq des 13 as de son équipe, un bloc et 15 récupérations. Taylor Head a réussi 11 attaques décisives, une passe décisive, quatre blocs et 10 récupérations.