Volkswagen s’associe à Redwood Materials pour le recyclage des batteries de véhicules électriques

Une question que j’entends souvent de la part des gens est : “Eh bien, qu’allons-nous faire de toutes ces batteries de véhicules électriques une fois qu’elles commenceront à vieillir ?” C’est une excellente question, car les batteries des voitures électriques sera éventuellement perdre une certaine capacité, nécessitant un remplacement et un plan pour savoir quoi faire avec les anciens. Pour beaucoup, la réponse est le recyclage ou la réutilisation, et il y a une entreprise qui veut aider les constructeurs automobiles à concrétiser cela.

Volkswagen Group of America a annoncé mardi un partenariat avec Matériaux de séquoia dans le but de donner une seconde vie aux batteries EV. La valeur Matériaux de séquoia était formé en 2017 par d’anciens dirigeants de Tesla spécifiquement pour gérer le recyclage et la réutilisation des batteries de véhicules électriques, et depuis lors, la société a noué des partenariats dans l’industrie automobile, y compris avec de grands fabricants comme Gué et VOLVO.

Le fonctionnement sera assez simple. Lorsqu’une batterie de VE atteint la fin de son cycle de vie traditionnel – lorsqu’elle fonctionne à environ 70 % de sa capacité d’origine – les concessionnaires VW et Audi travailleront avec Redwood pour emballer et transporter les batteries jusqu’à l’usine de Redwood au Nevada. Certains packs recevront une seconde vie en tant que stockage d’énergie dans d’autres industries, tandis que d’autres seront décomposés en leurs composants de base pour être utilisés dans de nouvelles batteries de véhicules électriques.

Le concept ID Aero Electric Fastback de VW sera un nouveau produit phare Voir toutes les photos



Redwood dit qu’il peut récupérer presque tous les composants d’une batterie, qui comprennent des éléments comme le lithium, le nickel et le cobalt. Cela peut fournir aux fabricants de batteries une deuxième source de ces matériaux, ce qui est formidable, car les approvisionnements sont limités et l’extraction des matières premières de la terre n’est pas le travail le plus vert de la ville. Actuellement, Redwood affirme recycler l’équivalent de 60 000 batteries de véhicules électriques chaque année.

« Redwood et Volkswagen Group of America partagent la vision de créer une chaîne d’approvisionnement nationale et circulaire pour les batteries qui contribuera à améliorer l’empreinte environnementale des batteries lithium-ion, à réduire les coûts et, à son tour, à accroître l’accès et l’adoption des véhicules électriques », a déclaré Le PDG de Redwood Materials, JB Straubel, dans un communiqué. “Alors que de plus en plus de batteries arrivent en fin de vie chaque année, une ressource croissante et recyclable à l’infini devient disponible.”