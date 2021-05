Volkswagen prévoit un microbus électrique autonome avec Argo AI d’ici 2025

« Notre objectif avec la version autonome de l’ID.Buzz est de faciliter le déploiement commercial des services de transport et de livraison à partir de 2025 », a déclaré Christian Senger, responsable de la conduite autonome chez VW, dans un communiqué de presse.

VW développe le véhicule avec Argo AI, une start-up de véhicules autonomes basée à Pittsburgh soutenue par le constructeur automobile allemand et Ford Motor. Les essais des camionnettes ID.Buzz pour le transport de personnes et de marchandises devraient commencer cet été à Munich, selon les entreprises.

On s’attend à ce que les modèles ID.Buzz offrent ce que l’on appelle l’autonomie de niveau 4, ce qui signifie que les conducteurs ne seront pas tenus de prendre le contrôle, mais que les véhicules ne peuvent fonctionner que dans des conditions spécifiques telles que des zones géo-clôturées ou des itinéraires définis. Cela se compare aux systèmes entièrement autonomes au niveau 5.

Les technologies d’assistance à la conduite actuelles telles que le Super Cruise de General Motors ou le pilote automatique de Tesla qui nécessitent une surveillance constante du conducteur sont considérées comme du niveau 2. Les systèmes utilisent une multitude de caméras embarquées, de capteurs et de radars pour conduire le véhicule. Certains utilisent également la cartographie haute définition et d’autres technologies.

Argo teste actuellement sa technologie de conduite autonome dans six villes américaines à l’aide de véhicules Ford. La société a dévoilé la semaine dernière son propre lidar, qui, selon beaucoup, est la technologie clé pour commercialiser des véhicules autonomes. Lidar sera utilisé sur l’ID.Buzz, le premier véhicule d’essai VW d’Argo, ainsi que sur les modèles Ford, a indiqué la société.

Les lidars, ou systèmes de détection et de télémétrie de lumière, peuvent détecter l’environnement et aider les voitures à éviter les obstacles. Ils utilisent la lumière pour créer des images haute résolution qui offrent une vue plus précise du monde que les caméras ou le radar seuls.