Volkswagen ne peut pas continuer comme avant, selon son PDG — RT World News

Le patron du groupe, Oliver Blume, a défendu les suppressions d’emplois, invoquant la situation économique « grave », selon les médias allemands

La situation du groupe Volkswagen est alarmante et des changements majeurs sont nécessaires pour que le géant automobile allemand puisse survivre, a déclaré le PDG du groupe, Oliver Blume, au journal Bild.

Cette déclaration fait suite à l’annonce faite plus tôt ce mois-ci par le premier constructeur automobile de l’UE de fermer au moins deux usines en Allemagne dans le cadre d’une politique de réduction des coûts. Cette fermeture potentielle serait une première dans les près de 90 ans d’histoire du constructeur automobile.

Dans une interview accordée au tabloïd dimanche, Blume a défendu les plans de coupes massives chez Volkswagen. La situation économique actuelle est « si grave que nous ne pouvons pas simplement continuer comme avant », a admis le PDG.















Au premier trimestre 2024, le bénéfice d’exploitation du constructeur automobile a chuté de 20 % par rapport à la même période de l’année précédente. Au deuxième trimestre de cette année, les bénéfices ont encore reculé de 2,4 % par rapport à l’année dernière.

La poursuite des suppressions d’emplois permettrait à Volkswagen d’économiser 4 milliards d’euros (4,25 milliards de dollars). Le conseil d’administration travaillait sur « mesures supplémentaires » pour survivre à la chute des ventes de voitures, a ajouté Blume. Volkswagen compte environ 120 000 employés en Allemagne.

Selon Blum, les principaux défis pour l’industrie automobile européenne proviennent de la pandémie d’il y a quatre ans et de l’arrivée des concurrents asiatiques sur le marché.

« Le gâteau devient plus petit et nous avons plus d’invités à table » a déclaré le directeur général du groupe qui possède des marques de voitures, de camions et de motos telles que Audi, Bentley, Lamborghini, SEAT, Skoda, Porsche, Scania et Ducati.

L’UE est devenue le plus grand marché étranger pour les constructeurs chinois de véhicules électriques (VE). La valeur des importations européennes de voitures électriques chinoises a bondi à 11,5 milliards de dollars en 2023, contre seulement 1,6 milliard de dollars en 2020, ce qui représente 37 % de toutes les importations de VE dans l’Union, selon une étude récente.

Les détracteurs des coupes budgétaires prévues chez Volkswagen ont souligné que le groupe avait versé 4,5 milliards d’euros à ses actionnaires en juin pour l’exercice 2023. La présidente du parti de gauche Janine Wissler a déclaré la semaine dernière au journal Rheinische Post que le montant de ces coupes était de 4,5 milliards d’euros. « incroyablement minable » que Volkswagen puisse verser une telle somme en dividendes et prétendre maintenant qu’il ne peut pas empêcher les fermetures d’usines et les pertes d’emplois.

« Si VW a vraiment besoin d’argent de toute urgence, alors les principaux actionnaires… devraient rembourser ces 4,5 milliards d’euros », a déclaré l’homme politique socialiste.

EN SAVOIR PLUS:

Les gouvernements occidentaux sont dans une crise qu’ils ont eux-mêmes provoquée

L’économie allemande s’est contractée au deuxième trimestre de cette année, selon les statistiques officielles. La production industrielle du pays a chuté plus que prévu en juillet, principalement en raison de la faiblesse de l’activité dans le secteur automobile, a rapporté Reuters la semaine dernière. Ce ralentissement a fait craindre que la première économie européenne ne se contracte à nouveau au troisième trimestre et ne sombre à nouveau dans une récession, après celle de la fin de l’année dernière.