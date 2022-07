Volkswagen confirme une ID 4 moins chère pour 2023

Que ce passe-t-il Volkswagen confirme qu’une version moins chère de son SUV électrique ID 4 est en route. Pourquoi est-ce important Alimenté par une batterie plus petite de 62 kilowattheures, cet ID 4 d’entrée de gamme portera le prix de départ du véhicule électrique dans la fourchette de 30 000 $. Et après L’ID 4 moins chère sera construite à l’usine de VW à Chattanooga, Tennessee.

Volkswagen lancera bientôt une version moins chère du identifiant 4 multisegment électrique, a confirmé lundi le constructeur automobile. Le timing exact et les spécifications officielles sont encore à déterminer, mais ce nouveau modèle d’entrée de gamme aidera l’ID 4 à rester compétitif face à une récolte croissante de multisegments électriques.

L’ID 4, moins cher, sera alimenté par une batterie de 62 kilowattheures, une baisse substantielle par rapport au pack actuel de 82 kWh du véhicule électrique. Attendez-vous à ce que cet ID 4 utilise une disposition à moteur unique et à propulsion arrière, avec moins de puissance et d’autonomie que les modèles ID 4 Pro et Pro S existants. Actuellement, l’ID 4 Pro de base avec sa batterie de 82 kWh a une autonomie estimée à 275 miles par l’EPA.

L’option de batterie de 62 kWh devrait réduire considérablement le prix de départ de l’ID 4, le ramenant bien en dessous de 40 000 $. Un PDSF de base d’environ 30 000 $ semble correct, et cette nouvelle version de l’ID 4 sera construite localement, l’assemblage final ayant lieu à l’usine de VW à Chattanooga, Tennessee.

“Plus de détails concernant le MY23 ID 4 EV produit localement seront annoncés prochainement”, a déclaré Volkswagen dans un communiqué.

Les autres modifications apportées à la gamme de modèles 2023 de VW sont mineures. Volkswagen présentera une Golf GTI édition 40e anniversaire et une Golf R édition 20e anniversaire, et la société fait de son groupe de jauges Digital Cockpit la norme sur chaque véhicule. La berline intermédiaire Passat aussi meurt pour 2023faisant de la place pour le nouvel ID 4 – et les futurs véhicules électriques – qui seront construits à Chattanooga.