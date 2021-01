BERLIN: Le constructeur automobile allemand Volkswagen est en pourparlers avec ses principaux fournisseurs sur d’éventuelles réclamations en dommages-intérêts en raison d’une pénurie de semi-conducteurs, a déclaré dimanche un porte-parole de la société.

Les constructeurs automobiles du monde entier ferment des chaînes de montage en raison de problèmes de livraison de semi-conducteurs, qui dans certains cas ont été exacerbés par les actions de l’ancienne administration Trump contre les principales usines de puces chinoises.

La pénurie a affecté Volkswagen, Ford Motor Co, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co Ltd, Fiat Chrysler Automobiles et d’autres constructeurs automobiles.

« Pour Volkswagen, la priorité absolue est de minimiser les effets du goulot d’étranglement des semi-conducteurs sur la production », a déclaré le porte-parole de Volkswagen, ajoutant que la société souhaitait résoudre le problème en étroite coopération avec ses fournisseurs.

Mais le porte-parole a ajouté que cet échange comprendrait également l’examen des demandes de dommages-intérêts avec ses fournisseurs.

Parmi les fournisseurs automobiles concernés figurent les Allemands Bosch et Continental, qui en retour dépendent de fournisseurs de puces à Taïwan et dans d’autres pays asiatiques.

Volkswagen avait annoncé à ses fournisseurs peu de temps après le premier verrouillage au printemps qu’elle augmentait à nouveau la production à des niveaux pré-pandémiques, ont déclaré des sources de l’industrie.

Pourtant, les fabricants de semi-conducteurs ont déplacé la production vers d’autres secteurs industriels à taux de croissance élevés, tels que l’électronique grand public, ce qui a laissé les clients de l’industrie automobile avec moins de puces que nécessaire, selon les sources.

Le magazine Automobilwoche a rapporté que Volkswagen était en pourparlers avec d’autres fournisseurs de semi-conducteurs, mais il y avait des inquiétudes que cela pourrait conduire à des prix plus élevés.

Volkswagen veut s’assurer que Bosch et Continental partagent le fardeau et compensent en partie l’entreprise pour les coûts supplémentaires qui en résultent, a rapporté le magazine.

Une porte-parole de Bosch a déclaré que la société se concentrait actuellement sur le maintien des chaînes d’approvisionnement autant que possible.

«Nous discuterons de tous les autres aspects de la pénurie de semi-conducteurs directement avec nos clients et fournisseurs en temps voulu», a-t-elle ajouté.

Continental a refusé de commenter.

Le ministre allemand de l’Économie Peter Altmaier a exhorté son homologue taïwanais Wang Mei-hua à persuader les fabricants de puces taïwanais de contribuer à atténuer la pénurie de semi-conducteurs dans l’industrie automobile, qui entrave sa reprise économique naissante après la pandémie COVID-19.

Altmaier a demandé à Wang d’aborder la question lors de discussions avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et l’un des principaux fournisseurs allemands.

Pour réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs asiatiques et éviter des problèmes similaires à l’avenir, Berlin envisage désormais d’augmenter le soutien de l’État pour augmenter la capacité de production de semi-conducteurs en Allemagne et en Europe.