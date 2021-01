Volez la stratégie douce de Kelly Ripa pour lutter contre le stress

Le raisonnement, partage-t-il, est que ces envies de sucre sont essentiellement votre corps qui réclame du carburant et lorsque vous essayez d’étouffer cette envie avec plus de saccharine, cela déclenche un circuit sans fin et finalement insatisfaisant.

«Nous mangeons du sucre parce que c’est addictif et ensuite le corps brûle du sucre parce qu’il veut s’en débarrasser», explique-t-il. «C’est la substance la plus acide que vous puissiez mettre dans le corps. Cela augmente l’inflammation et le corps est si intelligent qu’il veut le brûler, il veut s’en débarrasser. Nous le mangeons, nous le brûlons et puis nous en avons envie parce que de ce cycle visqueux. »

Mais lorsque vous commencez à ajouter ses aliments qui mangent de la force, des aliments riches en magnésium et en autres minéraux, tels que des jus verts, des légumes, des soupes et des salades, «cela coupe cette envie», dit-il, «parce que vous donnez le corps les choses dont il avait vraiment envie, qui étaient les minéraux. «

Et ce n’est que le début. Le programme se décompose en intervalles de trois jours, chaque bloc impliquant de faire le plein d’un nouveau nutriment sain.