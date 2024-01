Volez directement vers Paris depuis Phoenix avec un nouveau vol

Juste à temps pour les vacances d’été et les Jeux olympiques d’été de 2024, la ville emblématique de Paris n’est désormais qu’à un vol direct des résidents de l’Arizona !

À partir de mai, Air France opérera un tout nouveau vol direct reliant Aéroport international de Phoenix-Sky Harbor et l’aéroport international Charles de Gaulle à Paris, France. En tant que premier service de vol direct de Phoenix à Paris, cette étape reflète la croissance et la trajectoire de la région de Phoenix.

La commodité et le confort en voyage peuvent faire la différence entre un vol agréable et un voyage rempli de stress. Le couplage de l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor, bénéficiant d’un emplacement idéal et d’une réputation d’aéroport le plus convivial d’Amérique, et du service haut de gamme d’Air France garantit aux voyageurs une expérience de voyage fiable.

Alors que Phoenix continue de gagner en popularité, cette connexion directe avec l’Europe propulse Phoenix plus loin dans le domaine du tourisme international. Avec cette accessibilité mondiale croissante, les opportunités pour les résidents de l’Arizona, ainsi que pour les villes de l’Arizona, sont illimitées.

Kesha Hodge, conseillère municipale de Phoenix, Washington partageait son enthousiasme pour le nouveau service en disant : « Avec ce nouveau service direct de Phoenix à Paris, nous présentons notre ville au monde, en forgeant des liens commerciaux et économiques plus solides avec la France et en offrant le type d’expérience client exemplaire pour laquelle Sky Harbor est connu. Ce nouveau vol encouragera également le développement économique futur avec nos partenaires commerciaux européens et montrera aux compagnies aériennes des marchés que nous n’avons pas encore desservis que Phoenix est la destination à choisir.

Les vols internationaux de Phoenix ayant une contribution totale estimée à 3,4 milliards de dollars par an à l’économie locale, cet ajout contribuera à générer une croissance économique positive pour la ville.

Le service Air France débutera le 23 mai 2024 et proposera trois configurations de classes d’une capacité totale de 279 sièges. Les vols s’effectueront les mardis, jeudis et samedis puisqu’un Boeing 787-900 décollera de Paris à 10h10 et arrivera à Phoenix à 12h10. Le vol repartira ensuite de Phoenix à 14h10 et arrivera à Paris à 14h10. 9h15 le lendemain.

Phoenix constitue la 22e porte d’entrée nord-américaine d’Air France, alors que la compagnie continue de se développer et de relier davantage de destinations à la ville de l’amour.

En savoir plus sur le nouveau service ici.