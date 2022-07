Voleur qui faisait partie d’un gang qui a menacé de couper les doigts d’Ashley Cole emprisonné pendant 30 ans | Nouvelles du football

Un voleur “effroyablement impitoyable” qui faisait partie d’un gang qui a ligoté l’ancien footballeur anglais Ashley Cole devant ses enfants et menacé de lui couper les doigts a été emprisonné pendant 30 ans.

Kurtis Dilks, 35 ans, a également été condamné à purger une période de licence prolongée de cinq ans par un juge du Nottingham Crown Court qui a déclaré que l’ancien défenseur de Chelsea et d’Arsenal et sa partenaire Sharon Canu avaient subi des impacts psychologiques qui “ne peuvent être surestimés”.

Le juge a déclaré que l’attaque contre le domicile du footballeur à Surrey était “extrêmement terrifiante”, et il a décrit le gang comme “des hommes intelligents, violents et terriblement impitoyables”.

Le procès de Dilks a appris que Cole avait dit à la police qu’il pensait “maintenant je vais mourir” alors qu’il se souvenait de la façon dont les voleurs masqués lui avaient attaché les mains derrière le dos alors qu’il tenait sa jeune fille.

Dilks était le seul membre du gang responsable du vol à être attrapé après que son ADN ait été récupéré sur les attaches de câble utilisées pour retenir Cole et Mme Canu.

Il a été condamné aux côtés de cinq autres personnes pour leurs rôles dans une série de ce que les procureurs ont qualifié de vols et de cambriolages “impitoyablement exécutés” entre octobre 2018 et janvier 2020.

Dans une déclaration d’impact lue au tribunal plus tôt, Cole a déclaré que la “terreur et la confusion” sur les visages de ses enfants lorsque le gang a fait irruption dans sa maison “ne le quitteront jamais”.

Lu par un procureur, l’ancien arrière latéral a déclaré dans sa déclaration: “La photo de cette nuit reste et impacte tout.”

Il a ajouté: “Ces images et ces pensées ne quitteront jamais mon esprit et peuvent surgir à tout moment.”

Il a déclaré avoir investi massivement dans la sécurité de son domicile de Fetcham, dans le Surrey, qui ressemble désormais “à une forteresse”.

Mais il a dit qu’il ne pouvait toujours pas sortir à la poubelle sans torche et chien de garde.

Mme Canu était au tribunal vendredi pour entendre sa déclaration également lue par le procureur Michael Brady QC.

Elle a déclaré que le raid avait eu un “impact énorme” sur sa vie, se rappelant comment elle avait essayé de se cacher dans une armoire avec son fils alors que son mari était ligoté et que sa fille demandait du réconfort.

Elle a dit : « Cela ne me quittera jamais ».

Mme Canu malgré les chiens, les alarmes de panique et les clôtures qui ont été installées dans la propriété, elle ne se sent toujours pas en sécurité.

Elle a dit que la famille envisageait de déménager mais “la vérité est que les sentiments et la peur seraient là, peu importe où se trouvait la maison”.

En plus de l’attaque contre Cole, Dilks a été reconnu coupable d’avoir conspiré pour voler la femme de l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Hull et Derby Tom Huddlestone en mai 2019 avec les autres accusés Ashley Cumberpatch et Andrew MacDonald.

Le trio a également été reconnu coupable d’avoir participé au vol d’un diadème de 3,5 millions de livres sterling porté au couronnement d’Édouard VII de la Harley Gallery sur le domaine Welbeck à Worksop, Nottinghamshire, en 2018.

Cole n’était pas au tribunal vendredi.

Vêtu d’une chemise à motifs orange et noir et arborant un masque, Dilks s’est assis sur le quai vitré avec cinq autres accusés, regardant vers l’avant en écoutant les déclarations d’impact.