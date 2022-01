Voleur de banque maman de trois enfants, 29 ans, qui a fait des folies de 1 500 £ sur un canapé et une télévision de 50 pouces et 436 £ chez JD Sports après un braquage de 25 000 £ est emprisonné

Une mère de trois enfants voleuse de BANQUE qui a participé à un braquage de 25 000 £ a été emprisonnée après avoir fait une frénésie de dépenses somptueuses avec sa part de l’argent.

Shera Patrick, 29 ans, a agi en tant que conductrice d’évasion dans une Audi A3 à 153 mph lorsque deux hommes masqués ont pris pour cible une camionnette de sécurité dans un Lloyds TSB près de Manchester.

La police l’a arrêtée au volant de l’Audi deux jours plus tard après avoir examiné la vidéosurveillance du raid.

Dans la voiture, les flics ont trouvé un reçu JD Sports de 436 £ au Manchester Fort Retail Park, daté de moins de deux heures après le vol – avec tous les biens achetés en espèces.

Un reçu dactylographié daté du jour de son arrestation a révélé qu’elle avait acheté un canapé trois pièces et une télévision de 50 pouces en trois versements de 500 £ en espèces.

Dans les instants qui ont précédé l’attaque en plein jour, Patrick a été vu encerclant la zone dans le véhicule S-Line haute performance tandis que ses complices surveillaient le garde avant de lui tendre une embuscade dans la rue.

Une heure après le raid, elle a enregistré une note vocale sur son téléphone portable souhaitant que son gang en ait plus dans le blag en disant: » Aww je me s ** ting mec mais nous n’en avons obtenu que 10 f ** king. «

Dans un communiqué, le garde Jason Cook, qui travaille pour G4s, a déclaré à la police: « Personne n’a le droit de m’agresser alors que j’essaie de gagner honnêtement ma vie en faisant un travail que j’exerce depuis environ 10 ans.

»Cet incident m’a secoué et traumatisé à l’idée d’être encore attaqué.

« J’ai été dans une situation similaire en 2005 où j’ai été agressé et détenu sous la contrainte.

« L’incident a ravivé des souvenirs de l’incident de 2005 dont je n’ai jamais eu de clôture car aucun contrevenant n’a été traduit en justice. »

À Manchester Crown Court, Patrick qui vit à Sale près d’Altrincham et son complice Thomas Warwick, également 29 de Burnage, ont chacun été emprisonnés pendant quatre ans et un mois après avoir reconnu le vol qualifié.

Un deuxième homme William Robinson sera condamné plus tard.

L’incident s’est produit à 13h30 le 22 juin de l’année dernière après que M. Cook eut garé sa camionnette G4S à Longsight pour effectuer des encaissements en utilisant une IBOX sécurisée.

Shera a été surprise par CCTV en train de déposer Robinson et Warwick à la banque avant de partir et de se garer.

Les hommes ont regardé M. Cook effectuer des livraisons avant d’espérer retourner dans la voiture – et Shera a parcouru une autre boucle.

HEIST BANQUE

M. Philip Barnes, poursuivant, a déclaré: » À ce moment-là, Robinson et Warwick sont tous deux sortis de l’Audi avec leurs cagoules baissées et ont tous deux sprinté le long de la route.

« Alors qu’ils s’approchaient de M. Cook par derrière, il a entendu une voix lui ordonnant de » laisser tomber la boîte. Avant de le relâcher, il a été immédiatement frappé au poignet droit avec ce qu’il a décrit comme un gourdin ou une matraque noire.

»Après avoir été frappé, l’IBOX est tombé de la main de Cook sur le sol. Robinson a alors tenté de ramasser la caisse, mais l’a laissée tomber. Warwick a ensuite récupéré la caisse et ils ont tous les deux couru vers l’Audi. »

M. Cook appuie alors sur une alarme silencieuse et un détonateur qui détruit l’argent dans la caisse.

La police a arrêté l’Audi à Cheetham Hill à 16h15 le 24 juin avec Patrick au volant. Au départ, elle a donné à tort le nom de la petite amie de son frère qui avait loué l’Audi, mais a ensuite admis sa véritable identité. Elle n’a fait aucun commentaire en entrevue.

Patrick, qui est en détention depuis son arrestation, avait 33 infractions antérieures à son dossier, notamment des vols, des vols qualifiés, des voies de fait et des fraudes.

‘PAS SOPHISTIQUÉ’

En guise d’atténuation, son avocat, Peter Malone, a déclaré: «Malheureusement, les choix de style de vie et le mélange avec les mauvaises personnes l’ont amenée devant ce tribunal. Elle accepte son rôle et était le conducteur qui conduisait puis repartait.

« Le vol n’était pas le plus sophistiqué des vols. La plaque d’immatriculation n’avait pas été changée et elle n’avait pas tenté de dissimuler son apparence.

« La voiture a été louée par le partenaire de son frère, mais elle était un conducteur nommé sur ce véhicule d’assurance. »

M. Malone a ajouté: » Elle a trois enfants qui sont actuellement sous la garde de son père. Elle souffre d’anxiété et de dépression et sa santé mentale a souffert tout au long de son séjour en détention. Elle dit qu’elle a perdu cinq pierres de poids et qu’elle a du mal à manger.

« Elle souhaite mettre ces questions derrière elle et retourner auprès de ses enfants et poursuivre ses études de Global Business Management. Elle poursuit ses études et a passé des examens de mathématiques et d’anglais. Elle a un travail en garde à vue mais elle veut passer à autre chose et mettre ça derrière elle.

La juge de condamnation Elizabeth Nicholls a déclaré: «Ce fut un épisode de courte durée mais n’apporte guère de consolation à M. Cook qui a été choqué, secoué et traumatisé par ce qu’il a dû vivre.

« Miss Patrick, vous vous êtes lancée dans une frénésie de dépenses peu de temps après et il y a un message exprimant la déception de ne recevoir que 10 000 £ et comment chacun de vous attendait un peu plus que cela.

»Il y avait une certaine planification mais elle n’était pas étendue bien qu’il y ait eu l’utilisation d’une arme pour infliger la violence. Il y a eu un certain préjudice, mais le préjudice n’était pas particulièrement grave physiquement ou psychologiquement.

« Ce vol a été délibérément ciblé pour des biens de grande valeur. Ce n’était pas une infraction impulsive. Mademoiselle Patrick, vous avez joué un rôle essentiel en tant que chauffeur de fuite et vous l’avez joué de manière experte. »