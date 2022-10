Voler vers l’avenir avec une nouvelle technologie de nettoyage à l’aéroport de Kelowna – Kelowna Capital News

L’aéroport international de Kelowna se tourne vers l’avenir avec une nouvelle technologie de nettoyage.

YLW a récemment acheté trois robots de nettoyage pour aider à l’entretien de l’installation.

Ionut Bordieanu, directeur du développement commercial de Greenco Robots pour l’intérieur de la Colombie-Britannique, affirme que c’est le premier aéroport canadien à utiliser une telle technologie.

« Nous sommes chanceux et heureux de pouvoir commercialiser ces outils. C’est comme ça que je les appelle, c’est comme ça qu’on aime les montrer aux gens parce que ce sont des outils. Nous avons la chance d’être les premiers parce que nous obtenons les points de vue; les gens le voient et ils nous contactent, et si nous pouvons répondre à la demande en ce moment – les gens ont besoin d’aide, toutes les industries ont besoin d’aide – si nous pouvons aider un peu, c’est notre objectif.

YLW a acheté deux robots Vacuum-40 complets avec brosses latérales, trois heures de fonctionnement à pleine charge et une poubelle principale de huit litres pour collecter les ordures. Ce bot sait même quand sa batterie est faible et retourne à la station de charge.

L’aéroport a également acheté un Scrubber-75 équipé d’une filtration de recyclage de l’eau en quatre étapes et de l’option de fonctionnement manuel.

Les robots sont utilisés par Bouygues Energies et Services, société titulaire du contrat de maintenance de l’aéroport.

Le responsable du contrat, Neil Janssen, explique que les robots comblent une lacune majeure en personnel, car le nettoyage des sols doit être effectué la nuit.

“[YLW] a subi une pression de personnel, tout le monde, des agences de location de voitures au White Spot en passant par les personnes travaillant à l’aéroport, a du mal à trouver du personnel. Nous ne sommes pas différents. Je n’ai que les trois quarts de mon personnel d’entretien ménager, et je dois donc trouver d’autres moyens de nettoyer cet aéroport.

Janssen dit qu’il a déjà dû embaucher des entreprises privées à un coût plus élevé pour s’assurer que tout le nettoyage nécessaire est fait.

Mais en fin de compte, les sols seraient négligés car les salles de bains, l’élimination des ordures et d’autres zones de l’aéroport avaient la priorité pour le nettoyage.

Les robots sont à l’aéroport depuis environ une semaine maintenant.

Janssen dit qu’ils travaillent encore sur quelques problèmes, mais dans l’ensemble, l’ajout s’est déroulé sans heurts.

« Tout cela devait être cartographié. Donc, se déplacer dans l’aéroport – chaque pouce de l’aéroport – cela a pris quelques semaines pour la cartographie de ceux-ci. Maintenant, nous commençons tout juste à les utiliser à plein temps.

Les humains sont toujours tenus de vider les poubelles, de remplacer l’eau et de résoudre tous les problèmes rencontrés par le bot.

Janssen dit que les robots n’auraient probablement même pas été envisagés s’il n’y avait pas eu de support local.

Greenco Robots a lancé son premier bot dans l’Okanagan au restaurant Smitty’s à Kelowna en mai avec un grand succès.

Bordieanu dit que la société a depuis été approchée par un certain nombre d’entreprises à la recherche d’une aide supplémentaire.

« Les plus populaires actuellement sont les robots de service. La restauration et l’hôtellerie souffrent beaucoup, ils ont donc été les premiers à s’y essayer… Les robots de service, c’est la mode en ce moment. Les robots de nettoyage, ils commencent à être plus populaires.

