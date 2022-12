Voler pour la 1ère fois depuis le début de la pandémie ? ça ne doit pas être stressant

Les vacances sont toujours une période chargée pour les voyages, peut-être plus encore cette année avec presque aucune restriction de voyage et de nombreuses personnes voyageant pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Les nombres de voyages ne sont pas tout à fait revenus aux niveaux d’avant la pandémie, mais ils se rapprochent assez. En novembre, les aéroports canadiens (à l’exception de l’aérogare 1 de Toronto Pearson) connaissaient environ 90,6 % de leur volume de 2019 lorsqu’il s’agit de Canadiens revenant de l’étranger .

L’aéroport international de Vancouver affirme que le 22 décembre s’annonce comme sa journée la plus achalandée cette année, avec quelque 63 664 passagers attendus.

L’aéroport Trudeau de Montréal prévient déjà qu’un trafic élevé combiné à une “pénurie de main-d’œuvre qui n’est pas complètement résolue” pourrait entraîner de longs délais d’attente.

Les petits aéroports enregistrent également une augmentation du nombre de voyageurs. Edmonton, par exemple, s’attend à une augmentation pendant les vacances d’environ 6 000 à 7 000 passagers par jour à 10 000. Voici comment rendre tout cela un peu moins stressant.

Les voyageurs sont photographiés à l’aéroport international de Vancouver à Richmond, en Colombie-Britannique. Les aéroports se préparent à un nombre plus élevé de passagers cette saison des fêtes, car les gens voyagent avec beaucoup moins de restrictions COVID. (Ben Nelms/CBC)

Les bases

Fini le temps d’arriver à l’aéroport juste à temps pour que l’heure de l’embarquement soit terminée. La recommandation standard de nos jours est d’arriver au moins deux heures d’avance pour les vols intérieurset au moins trois d’avance pour les voyages aux États-Unis ou à l’étranger.

“Vous devez tenir compte des compagnies aériennes, du processus d’enregistrement, de l’écran de préembarquement, du stationnement, du trafic pour arriver ici”, a déclaré Sandra Alvarez, chef d’équipe de la satisfaction des clients pour l’Autorité canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA).

“Donc, accordez-vous suffisamment de temps pour suivre ce processus et vous rendre dans la zone sécurisée, puis vous pourrez en quelque sorte prendre votre café, vous asseoir et attendre à la porte d’embarquement pour votre vol.”

ÉCOUTEZ | Quand réserver, comment réserver, pour obtenir les meilleures offres de voyage : 28:00Demandez-moi n’importe quoi : voyage de vacances d’hiver Le segment de cette semaine est sur les voyages de vacances. Nos invités sont Frederic Dimanche et Barry Shecter. Dimanche est directeur de la gestion de l’accueil et du tourisme à l’Université métropolitaine de Toronto. Shecter est un commentateur de voyages et un expert des voyages New Wave.

Preuve de vaccination

Vous n’avez plus besoin de présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 si vous voyagez au Canada ou revenez de l’étranger.

Les États-Unis, cependant, exigent toujours que tous les non-citoyens et les immigrants non américains arrivant par avion montrer la preuve d’être complètement vacciné contre le COVID-19 qu’il définit comme une série primaire d’un vaccin approuvé ou un mélange approuvé .

Si vous voyagez à l’étranger, nous vous conseillons de vérifier les exigences spécifiques de votre pays de destination.

Application de pré-embarquement

La plupart des Canadiens associent probablement encore l’application ArriveCAN à la documentation sur le vaccin COVID-19. Mais bien qu’une preuve de vaccination ne soit plus requise pour entrer au Canada par avion, l’application est toujours utilisée et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) affirme qu’elle peut vous aider à traverser les innombrables files d’attente beaucoup plus rapidement.

La fonction “déclaration préalable” de l’application permet aux voyageurs de saisir leurs informations douanières et d’immigration obligatoires jusqu’à 72 heures avant de se rendre au contrôle frontalier.

La saisie de toutes les informations à l’avance vous permettra d’utiliser les voies express dans les aéroports où elles existent, par opposition aux lignes régulières vers les bornes libre-service.

La déclaration préalable est actuellement utilisée dans six grands aéroports du Canada — Vancouver, Winnipeg, Toronto, Québec, Montréal et Halifax. Trois d’entre eux — Toronto, Vancouver et Montréal — offrent également des voies express.

Les autorités recommandent aux voyageurs d’utiliser l’application ArriveCan pour faire une déclaration préalable et d’utiliser les voies express, le cas échéant, pour accélérer leur voyage à travers l’aéroport. (Simon Dingley/CBC)

Selon l’ASFC, il faut environ une minute et demie à un voyageur moyen qui n’a pas utilisé de déclaration préalable pour franchir le kiosque. Si vous avez fait la déclaration préalable et que vous êtes en voie express, le temps est réduit de moitié.

“J’ai vu des gens passer aussi vite que 14 secondes”, a déclaré le surintendant de l’ASFC Neil VandenBroek, “mais la moyenne actuelle est d’environ 40 secondes.”

Si cela ne semble pas beaucoup, dit VandenBroek, considérez-le multiplié par 20 000 passagers et vous gagnez des heures.

Un accès plus rapide aux kiosques pendant les périodes de pointe signifie que les gens vont libérer ces machines beaucoup plus rapidement, a-t-il ajouté ; donc des temps d’attente plus courts pour tout le monde.

À l’heure actuelle, VandenBroek affirme qu’environ 14 % seulement des voyageurs profitent de la déclaration préalable sur l’application.

L’Agence des services frontaliers du Canada a introduit des portes électroniques (eGates) comme dispositif de rechange pour le traitement primaire en libre-service dans certains aéroports. (Carlos Osorioo)

Vérifiez vos temps d’attente en ligne

Si vous voyagez par l’aéroport international Pearson de Toronto, vous pouvez utiliser son tableau de bord des heures de pointe pour voir quand sont les périodes les plus chargées et quelles sont les les temps d’attente actuels sont dans les différents terminaux et sections spécifiques — comme la sécurité intérieure et internationale ou le contrôle aux frontières.

Vous pouvez vérifier les temps d’attente à l’aéroport international Pearson de Toronto sur son site Web avant même d’arriver à l’aéroport. (Soumis par Carlos Osorioo)

Pré-réservez une place en ligne pour la sécurité

Plusieurs aéroports permettent aux passagers de réserver une heure pour passer la sécurité. Vous pouvez le trouver sur le site de l’aéroport. Par exemple, celle de Vancouver s’appelle YVR Express celui de Toronto est YYZ expresscelui d’Edmonton est YEG Express etc.

“Vous pouvez entrer et vous pouvez réserver une heure avant votre vol”, a déclaré Steve Maybee, vice-président des opérations, de l’infrastructure et des communications à l’aéroport international d’Edmonton.

Il vous suffit d’entrer votre nom et votre numéro de vol et vous aurez une fenêtre de 15 minutes pour arriver et contourner les lignes régulières.

“Vous recevrez un code QR qui vous sera envoyé. Et puis, lorsque vous passerez par YEG Express à l’heure indiquée, il vous suffira de montrer ce code QR et de passer”, a déclaré Maybee.

Cadeaux

Si vous traversez une frontière et apportez un tas de cadeaux pour des êtres chers, Tamara Lopez, agente des services frontaliers, vous conseille de les déclarer.

“Tout ce qui dépasse 60 $ en termes de cadeau devrait nous être déclaré en vertu de la Loi sur les douanes”, a-t-elle déclaré.

Et ne les emballez pas.

“Nous allons examiner ces articles”, a déclaré Lopez, “il est donc beaucoup plus facile pour nous de ne pas avoir à déchirer le papier d’emballage.”

Même si vous voyagez à l’intérieur du Canada, c’est aussi une bonne idée de laisser les cadeaux déballés, pour passer la sécurité.

Ne faites pas cette erreur. Laissez vos cadeaux déballés pour faciliter le passage à la sécurité de l’aéroport. (Shutterstock/margostock)

Vous pouvez trouver toutes les limites d’exemption personnelle et les exigences de devoir sur le site Web de l’ASFC .

Et en parlant de sécurité…

Oui, vous devez toujours séparer les liquides

Si vous ne savez pas si les choses ont changé concernant le fait de mettre des liquides dans votre bagage à main, la réponse est non.

“Tout ce qui est tartinable ou renversable, le récipient lui-même doit être de 100 millilitres ou moins”, a déclaré Alvarez.

C’est pour tous les liquides, gels et aérosols. Tous ces conteneurs doivent tenir dans un sac en plastique transparent d’un litre, et c’est un sac par passager. Tout ce qui est plus gros doit aller dans vos bagages enregistrés.

Oh, et gagnez du temps en sortant le sac de petites bouteilles de votre bagage à main avant de passer la sécurité – car ils vous feront juste vous arrêter et le sortir si vous ne le faites pas.

REGARDER | Ce que vous pouvez emporter dans vos bagages à main : Les règles concernant le transport de liquides dans les avions Si vous n’avez pas pris l’avion récemment, Sandra Alvarez de l’ACSTA donne un bref rappel sur l’apport de liquides dans les avions, y compris le nombre de contenants autorisés et leur taille.

Et enfin, des boules à neige

Oui, des boules à neige. Populaires comme cadeaux à cette période de l’année, dit Alvarez, et dans les bagages des gens. Mais quand il s’agit de voler, ils comptent comme un liquide. Et la taille compte.

“Si la boule à neige elle-même est plus grande que votre balle de tennis”, a déclaré Alvarez, “elle ne sera pas autorisée dans votre bagage à main. Elle dépasse la limite de 100 millilitres.”

Le mieux est donc de le mettre dans vos bagages enregistrés.