Voler en solo: Tom Brady assiste au mariage de Robert Kraft sans Gisele, puis seul à Pittsburgh pour le match des Bucs

Tom Brady vole en solo ces jours-ci, que ce soit pour un mariage ou un match de football.

Fox News Digital a capturé Brady atterrissant à Pittsburgh samedi après-midi depuis New York après un vendredi soir mouvementé célébrant les noces surprises du propriétaire de New England Patriot, Robert Kraft, avec la femme d’affaires Dana Blumberg, selon Page Six.

Alors que Brady avait des visages familiers avec lesquels s’entourer, comme les capitaines actuels des New England Patriots Matthew Slater et David Andrews, ainsi que des légendes comme Randy Moss, Richard Seymour et Vince Wilfork, le septuple champion du Super Bowl était visiblement sans son plus un. , épouse Gisèle Bündchen.

Cela survient alors que des rumeurs continuent de se répandre selon lesquelles le quart-arrière du Buccaneer de Tampa Bay et sa femme mannequin d’origine brésilienne ont embauché des avocats spécialisés en divorce.

ROBERT KRAFT, DANA BLUMBERG FAIT LE NŒUD DANS UN MARIAGE SURPRISE À NEW YORK : RAPPORT

Un représentant de l’athlète n’avait auparavant fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par Fox News Digital au sujet d’informations selon lesquelles le couple aurait engagé des avocats spécialisés en divorce.

SIGNES TOM BRADY ET GISELE BÜNDCHEN SE DIRIGENT VERS LA ZONE FINALE

Bien que le règne de deux décennies de Brady avec les Patriots se soit terminé lorsqu’il a choisi de ne pas signer à nouveau en Nouvelle-Angleterre et finalement de signer avec Tampa Bay, le joueur de 45 ans a maintenu une relation étroite avec Kraft.

Étaient également présents aux festivités un ami de longue date de Kraft, Bon Jovi, ainsi que le rappeur Meek Mill et les chanteurs Elton John et Ed Sheeran.

Bien qu’il s’agisse d’une occasion joyeuse, Brady n’en a pas profité avec Bündchen, qui a été aperçue plusieurs fois la semaine dernière avec un guérisseur, car elle continue de vivre séparément du père de ses deux enfants.

De plus, le mannequin a rompu son silence la semaine dernière dans un commentaire pointu sous la publication Instagram de Jay Shetty, qui était une citation partagée sur les relations “incohérentes”.

Non seulement Brady a passé le mariage seul, mais il a également fait un trajet en avion jusqu’à Pittsburgh tout seul, alors qu’il arrivait avant son match contre les Steelers dans un jet privé pendant que ses coéquipiers prenaient l’avion du Buccaneer.