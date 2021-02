Voler Dosa? Cet homme de Mumbai sert de la nourriture aux gens dans un style unique. Regarder la vidéo

La cuisine du sud de l’Inde est l’une des plus diversifiées au monde. Les variétés sont infinies et en Inde, il ne devrait pas être difficile de trouver un endroit qui chouchoute votre palette. Idli sambar, medu vada, bain Bisibele, dosas, Mysore pak, Mysore masala – sur lesquels de ces articles baignez-vous? Dosa est une collation de rue populaire non seulement dans quelques États de l’Inde, mais vous trouverez un stand dans tous les coins de n’importe quelle ville. Donc, si vous êtes à Mumbai et que vous prévoyez de visiter un restaurant du sud de l’Inde avec une excellente cuisine et une meilleure expérience, alors essayez cet endroit unique à Kalbadevi.

Shree Balaji Dosa au marché Mangaldas du sud de Mumbai a ajouté un article superhit à sa série de plats du sud de l’Inde: le dosa volant. Le stand de nourriture est extrêmement populaire avec une variété de délicieux dosas. Ce qui est plus intéressant dans cet endroit, c’est le style de service de la nourriture.

Ici, les dosas sont envoyés directement de la casserole à l’assiette. Une vidéo partagée par une page Facebook connue sous le nom de Street Food Recipes montre un vendeur expert de dosa en train de préparer puis de faire basculer des dosas en l’air avant qu’ils n’atterrissent directement dans l’assiette. La façon unique du vendeur de dosa de servir le dosa vous fera tomber la mâchoire de surprise.

Le dosa est préparé dans un style traditionnel simple. Ce qui définit le facteur wow de cet endroit est l’approche consistant à transférer le plat du brûleur. Le vendeur de dosa réalise le coup avec une apparente facilité, et cela aussi sans même regarder l’assiette du client. Lors de la préparation du suivant, l’assistant le saisit et le donne aux gens. La vidéo complète de fabrication et de service des dosas est tout simplement amusante à regarder.

La page Facebook a partagé la vidéo en ligne et a écrit: «Servir Dosa COMME UN BOSS»

La vidéo du dosa volant est devenue un grand favori et un succès instantané. Publié le 12 février, il a accumulé plus de 80 millions de vues et plus de 1,3 million de likes. Les utilisateurs du site de réseautage social se sont rendus dans l’espace de commentaires pour exprimer leurs réactions. Un utilisateur de Facebook impressionné a félicité le vendeur de dosa et a souligné qu’il servait de la nourriture aux clients de manière artistique. D’autres, cependant, l’ont critiqué en disant que jeter de la nourriture montre un manque de respect à son égard.

Plus tôt, une vidéo de Flying Dahi Vada à Joshi Dahi Bada House à Indore viral. Le point culminant de cet endroit est le propriétaire qui est un véritable showman à part entière.