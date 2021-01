La députée démocrate Rashida Tlaib a appelé à une audience à la Chambre sur l’application de trading Robinhood interdisant l’achat de certaines actions après que des commerçants amateurs aient humilié Wall Street. Un autre membre de l’équipe AOC a soutenu l’idée.

Les traders amateurs se sont unis via Reddit et Discord cette semaine, faisant perdre des milliards de dollars aux hedge funds en achetant des actions dans des sociétés telles que GameStop, contre lesquelles Wall Street pariait.

Cependant, le nom ironique de Robinhood – qui a agi comme l’une des principales plates-formes d’achat par les commerçants – a répondu jeudi en interdisant l’achat des actions en question, suscitant des allégations d’un marché truqué et anti-libre.

Tlaib – membre de la « Squad » progressiste du Congrès – a rejoint des milliers d’Américains condamnant Robinhood et a appelé à une audience officielle sur la question, marquant la décision de l’application de trading. « Au-delà de l’absurde. »

Dans un Twitter Publier, la députée du Michigan a déclaré que le comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers avait besoin « Pour avoir une audition sur la manipulation du marché de Robinhood. » Elle a accusé l’application de «Bloquer la possibilité de négocier pour protéger les fonds spéculatifs de Wall St., voler des millions de dollars à leurs utilisateurs pour protéger les personnes qui utilisent le marché boursier comme casino depuis des décennies.»

C’est au-delà de l’absurde. @FSCDems besoin d’avoir une audition sur la manipulation du marché de Robinhood. Ils bloquent la capacité de négocier pour protéger les fonds spéculatifs de Wall St., volant des millions de dollars à leurs utilisateurs pour protéger les personnes qui utilisent le marché boursier comme casino depuis des décennies. https://t.co/CGkJxVfzkv – Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 28 janvier 2021

La députée de New York et membre de l’équipe, Alexandria Ocasio-Cortez a suivi la déclaration de Tlaib avec la sienne, appel Les actions de Robinhood « inacceptable » et déclarant que plus d’informations étaient nécessaires sur la décision de l’application de bloquer le commerce.

«En tant que membre du Comité des services financiers, je soutiendrais une audience si nécessaire,» elle a écrit.

La déclaration de Tlaib a également reçu le soutien de certains conservateurs sur Twitter.

Hey @GOP, pourquoi est-ce que je me sens plus représenté par RASHIDA TLAIB que n’importe lequel d’entre vous "marché libre" conservateurs aujourd’hui? https://t.co/751kr6Ojjn – Chris Pandolfo (@ChrisCPandolfo) 28 janvier 2021

Reddit Bros a inauguré un moment d’unité spectaculaire https://t.co/rMxsibcnHj – Kyle Kashuv (@KyleKashuv) 28 janvier 2021

Le représentant californien adjacent à l’équipe, Ro Khanna, également condamné Robinhood dans une déclaration jeudi, appelant à « Plus de réglementation et d’égalité sur les marchés. »

«Nous avons fini de laisser les milliardaires de fonds spéculatifs traiter la bourse comme leur terrain de jeu personnel, puis rapporter leur balle à la maison dès qu’ils perdent». Khanna a écrit, ajoutant que l’incident « A montré comment les cartes sont empilées contre le petit bonhomme en faveur du milliardaire Wall Street Traders. »

