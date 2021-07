« J’ai étudié le journalisme audiovisuel à l’université pendant 3 mois entiers pour me préparer à ce moment », a écrit Rae à ses 4,8 millions de followers sur Twitter, partageant une image d’elle-même avec un micro UFC à la main devant un tableau couvert des logos de la promotion.

J’ai étudié le journalisme audiovisuel à l’université pendant 3 mois entiers pour me préparer à ce moment pic.twitter.com/5Z95OTSVTA – Addison Rae (@whoisaddison) 10 juillet 2021

La suggestion semblait être que malgré une formation minimale, Rae avait en quelque sorte décroché un emploi avec la plus grande promotion de MMA au monde lors de son événement à succès la semaine dernière à Las Vegas avec Conor McGregor et Dustin Poirier.

Cependant, le message n’a pas plu aux journalistes et à certains utilisateurs de médias sociaux, le jeune de 20 ans étant critiqué pour « voler des emplois ».

« Voler des emplois à ceux qui le méritent, très classe », a écrit le compte Twitter Cryptic Incognito dans un message qui a amassé plus de 40 000 « j’aime ».

Voler des jobs aux plus méritants, très classe – incognito cryptique (@CrypticNoHoes) 10 juillet 2021

« L’AUDACE… savez-vous combien de personnes mieux formées et qualifiées qui ont étudié cela et mis toutes leurs économies à l’université à qui vous avez retiré cela ? » fulmina un autre.

« J’ai une amie qui a étudié pendant SIX ANS seulement pour se faire pousser ça au visage. Répugnant. »

l’AUDACE .. savez-vous combien de personnes plus formées et qualifiées qui ont étudié cela et mis toutes leurs économies dans l’université à qui vous avez retiré cela. j’ai une amie qui a étudié pendant SIX ANS seulement pour lui avoir ainsi bousculé le visage. répugnant — 𝙲𝚊𝚛𝚘𝚕✨ (@daddycasserole) 10 juillet 2021

« Certaines personnes travaillent très dur pour des emplois comme celui-ci. et elle l’obtient parce qu’elle est célèbre ? C’est tellement injuste, je suis tellement désolé pour les gens qui ont travaillé leur ASS OFF pour se lancer dans le journalisme ! lire une réponse.

Une autre personne a écrit : « Je suis allé à l’école de journalisme pendant deux ans et j’ai fait un stage (non rémunéré) pendant encore un an et demi par la suite. Je n’ai jamais été embauché et j’ai dû changer de carrière. Merci pour cette information. »

Au milieu de l’indignation, Rae a ensuite tweeté en plaisantant : « nvm [never mind] vous m’avez tous fait virer.

Je suis allé à l’école de journalisme pendant deux ans et j’ai fait un stage (non rémunéré) pendant encore un an et demi. Je n’ai jamais été embauché et j’ai dû changer de carrière. Merci pour cette information. 🥲 – Erinn Alexandre (@ErinnAlexander) 10 juillet 2021

nvm, vous m’avez tous viré https://t.co/kHFFvHuSaM – Addison Rae (@whoisaddison) 10 juillet 2021

Le commentateur de l’UFC le plus détesté de tous les temps #UFC264pic.twitter.com/gB8ap2RgLR – Sports de tabouret de bar (@barstoolsports) 11 juillet 2021

Mais selon le point de vente en ligne américain E!, tout cela n’était peut-être qu’un malentendu, Rae n’ayant jamais été officiellement embauché par l’UFC.

Au lieu de cela, elle a simplement fait une interview avec la star des poids légers de l’UFC, Poirier, car ils sont originaires de la même ville natale en Louisiane.

« Elle a fait une activation sociale pour l’UFC où elle a interviewé Dustin parce qu’ils viennent de la même ville, Lafayette », E! a cité une source.

@espn @addisonre interviewe Dustin Poirier avant son combat contre Conor McGregor à #UFC264 @ufc #ufc son original – ESPN

« Elle n’est pas, et n’a jamais été, une correspondante. Elle sera au combat ce soir mais juste en tant que spectatrice. Il n’a jamais été prévu qu’elle ait d’autres responsabilités officielles. »

Rae a fait davantage la lumière sur son voyage pour regarder l’action de la cage à Vegas alors qu’elle partageait plus tard une image d’elle-même avec un faux visage meurtri et battu, avec la légende « Vegas – 1, Addison – 0. »

La sensation des médias sociaux, qui compte plus de 100 millions d’abonnés sur Instagram et TikTok, a abandonné l’Université d’État de Louisiane alors qu’elle devenait célèbre et aurait engrangé 5 millions de dollars entre 2019 et 2020.

Elle a déjà joué dans L’incroyable famille Kardashian et se vante d’une carrière cinématographique et chanteuse.

Une femme soutenant Rae était une autre sensation des médias sociaux Paige Spiranac, mieux connue pour ses vidéos de démonstration de golf aux gros seins.

« Ne discréditez pas tout son travail acharné. L’UFC est intelligent d’embaucher quelqu’un avec des millions d’adeptes », a écrit Spiranac sous le tweet original de Rae à propos de son concert de MMA.

Ne discréditez pas tout son travail acharné. L’UFC est intelligent d’embaucher quelqu’un avec des millions d’adeptes. – Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) 10 juillet 2021

Il semble que l’UFC continuera sans Rae dans les rangs des rapports – au soulagement de certains mais à la déception des autres.