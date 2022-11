“Voler des buts” – Les fans de football mécontents du fait que Cristiano Ronaldo ait revendiqué le but de Bruno Fernandes

Le Portugal a battu l’Uruguay mardi 29 novembre et s’est qualifié pour le prochain tour de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 après un doublé de Bruno Fernandes. Après une première mi-temps sans but, les deux équipes cherchaient désespérément un but, c’est à ce moment-là que Fernandes, le milieu de terrain, a poussé un soupir de soulagement avec un but exceptionnel de l’extérieur de la surface et a ensuite scellé l’accord pour son équipe avec une place. -donner un coup.

Eh bien, les deux buts de Fernandes semblent parfaits mais le premier but est venu avec une petite tempête.

Au départ, Fernandes ne visait pas le but de la gauche, il était en fait déterminé à donner un centre parfait à son coéquipier Cristiano Ronaldo qui se tenait juste devant le poteau de but et s’est même élevé pour tenter de diriger le ballon à l’intérieur du filet.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Mais le ballon n’a pas touché la tête de Ronaldo et il s’est finalement retrouvé dans le filet. Cependant, ce qui a attiré l’attention des internautes, ce sont les célébrations folles de Ronaldo. Au début, Fernandes pensait aussi que c’était le but de Ronaldo. Mais, bientôt, les officiels ont fait un contrôle et ont ensuite accordé le but à Fernandes.

Voici un aperçu de certaines des réactions dans lesquelles les internautes n’ont pas semblé satisfaits de la célébration du but de Ronaldo. Les fans ont dit que c’était injuste de la part de Ronaldo, affirmant que le but était le sien.

Un utilisateur a écrit : “le ballon n’a même pas touché sa tête et il célèbre comme ça ?”

Un autre utilisateur a écrit : “Ronaldo ici en train de voler des buts”

Alors que certains ont critiqué Ronaldo pour sa célébration sur le but de Fernandes, mais il y avait aussi quelques fans qui ont ajouté un peu de sarcasme à tout l’incident et ont pris le parti du capitaine du Portugal.

Un utilisateur a écrit: «Les cheveux comptent comme une touche la dernière fois que j’ai vérifié…

haters= ” mais mais mais la télé l’a donné à Bruno “..,

asseyez-vous, sans sa belle course le gardien le rattrape…

#Ronaldo à 37 ans menant son pays par l’exemple ✅”

Après le match, Fernandes s’est ouvert sur tout l’incident et a déclaré: «Ce qui est important, c’est que nous avons pu passer au tour suivant et très important était la victoire contre un adversaire coriace. Notre objectif est de penser match après match et nous devons faire de notre mieux car nous voulons évidemment gagner tous les matchs.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici