Voler de la nourriture pour mentir en boule, comment les influenceurs félins s’emparent des médias sociaux

Le monde extérieur n’est plus le même qu’avant. Nous traversons tous une période difficile et il est devenu difficile d’y faire face. Vous pouvez parfois vous retrouver à faire défiler votre téléphone sans but. Dans ce cas, ne serait-ce pas une bonne idée de chercher des choses qui suscitent la joie de vivre. Nous parlons de chats – drôles, royaux et parfois bizarres. Les réseaux sociaux regorgent de pages dédiées à de magnifiques créatures félines. Il existe un nombre infini de vidéos ou de photos d’eux volant de la nourriture ou simplement allongés en boule. Au fil des décennies, les chats ont réussi à devenir des amis très proches des humains et leur domination sur Internet en est la preuve.

En parlant de chats, ils sont aussi célèbres que leurs homologues humains. Tout le monde dans quelques chats possède un compte sur les réseaux sociaux et ce nombre augmente de jour en jour. Jane Peh, qui dirige une agence d’influenceurs pour animaux de compagnie, pense que l’Asie pourrait être la prochaine grande destination pour eux. Lors de son interaction avec la BBC, Jane a mentionné que le marché APAC (pays d’Asie-Pacifique) est devenu plus accueillant à l’idée de travailler avec des animaux par rapport aux influenceurs humains.

Co-fondatrice de The Woof Agency, Jane a mentionné que l’influenceur animalier le mieux payé gagne environ 45 000 $ par publication. C’est un petit chien de Poméranie, nommé Jiff Pom. L’influenceur humain le mieux payé, Cristiano Ronaldo, gagne plus de 1,5 million de dollars par publication. Ici, vous devriez connaître Nala Cat. Appelé Christiano Ronaldo des chats sur Instagram, Nala est un chat célèbre avec le plus de followers sur Instagram. Alors qu’elle n’avait que cinq mois, elle a été adoptée dans un refuge. La reine des chats rend désormais tous les autres chats jaloux avec son nombre impressionnant de 4,3 millions d’abonnés.

Brossymeowington est un autre compte de chat célèbre sur Instagram, qui compte 55,1 000 abonnés.

Jane a déclaré que la pandémie avait vu une forte augmentation des adoptions d’animaux de compagnie. En Amérique, les animaux de compagnie approuvent toutes sortes de choses, du commerce électronique aux étiquettes de vêtements et font désormais partie d’un marché de 100 milliards de dollars.

Elle a déclaré: « Beaucoup de marques sont prêtes à investir beaucoup plus pour capter les yeux de tous ces consommateurs, car elles sont prêtes à dépenser beaucoup d’argent pour les animaux de compagnie. » Posséder un animal de compagnie est une opportunité lucrative car maintenant on peut en tirer de l’argent réel.

C’est aussi une chose importante qui entre en jeu, ce sont ceux qui négocient avec les marques au nom de leurs animaux de compagnie. Jane dit qu’ils voient leurs animaux de compagnie comme leurs enfants et qu’ils deviennent super protecteurs. Ils veulent les chouchouter et donner le meilleur. Ils doivent s’assurer que tout ce qu’ils font la promotion sera bon pour leurs enfants, car ils ne peuvent pas négocier eux-mêmes. Dans une interview, l’un des propriétaires d’un animal de compagnie influent a déclaré: « Tout l’argent que le chat gagne va directement à mon chat, je le dépense pour toute sa nourriture, ses médicaments et ses accessoires. »

Ce n’est pas une mince affaire et ce n’est pas une si mauvaise idée de posséder un animal de compagnie et de créer son compte sur les réseaux sociaux après tout.

