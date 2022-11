Voler à la maison pour les vacances vous coûtera plus cher cette année – Shaw Local

Les personnes qui cherchent encore à réserver des voyages à la maison pour rendre visite à leur famille ou prendre des vacances pendant les vacances doivent agir rapidement et se préparer au choc des autocollants.

Les dirigeants des compagnies aériennes disent que sur la base des réservations, ils s’attendent à une énorme demande de vols au-dessus de Thanksgiving, de Noël et du Nouvel An. Les experts en voyages affirment que les meilleures offres de billets d’avion et d’hôtels ont déjà disparu.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux voyageurs pensent qu’ils se font arnaquer. C’est un sentiment compréhensible lorsque les données gouvernementales montrent que les tarifs aériens en octobre ont augmenté de 43% par rapport à l’année précédente, et que les compagnies aériennes américaines ont déclaré un bénéfice combiné de plus de 2,4 milliards de dollars au troisième trimestre.

Une partie de la raison des tarifs élevés est que les compagnies aériennes opèrent toujours moins de vols qu’en 2019, même si le nombre de passagers est presque revenu aux niveaux d’avant la pandémie.

“Moins de vols et plus de personnes cherchant à rentrer chez eux ou à prendre des vacances pour les vacances signifient deux choses : les prix seront plus élevés et nous verrons des vols se vendre pour les deux vacances”, déclare Holly Berg, économiste en chef pour le fournisseur de données de voyage Hopper.

Yulia Parr sait exactement de quoi parle Berg. La femme d’Annandale, en Virginie, a eu du mal à trouver un vol de retour à un prix raisonnable pour son jeune fils, qui passe Thanksgiving avec sa grand-mère au Texas pendant que Parr rend visite à son mari, qui est en service militaire actif en Californie. Elle a finalement trouvé un aller simple à 250 $ sur Southwest, mais ce n’est que le mardi après les vacances.

Parr pense qu’elle a attendu trop longtemps pour réserver un vol.

“Les enfants de mon mari rentrent chez eux pour Noël”, a-t-elle déclaré. “Ces billets ont été achetés il y a longtemps, donc ils ne sont pas si mal.”

Les prix des voyages en avion et de l’hébergement augmentent généralement à l’approche des vacances, et cela s’est produit plus tôt cette année. Cela conduit certains voyageurs en Europe à réserver des voyages plus courts, selon Axel Hefer, PDG de la société allemande de recherche d’hôtels Trivago.

“Les prix des hôtels sont en hausse absolument partout”, a-t-il déclaré. “Si vous avez le même budget ou même un budget inférieur à cause de l’inflation, et que vous voulez toujours voyager, vous coupez juste une journée.”

Les hôtels sont aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre, une autre cause de la hausse des prix. Glenn Fogel, PDG de Booking Holdings, qui possède des sites de recherche de voyages tels que Priceline et Kayak, a déclaré qu’un hôtelier lui avait dit qu’il ne pouvait pas remplir toutes ses chambres car il n’avait pas assez de personnel.

Les tarifs de location de voitures ne sont pas aussi fous qu’ils l’étaient pendant une grande partie de 2021, lorsque certains endroits populaires ont manqué de véhicules. Pourtant, la disponibilité des véhicules est limitée car le coût des voitures neuves a empêché les sociétés de location de reconstruire entièrement les flottes qu’elles ont abattues au début de la pandémie.

Les consommateurs américains sont confrontés à l’inflation la plus élevée en 40 ans, et l’on s’inquiète de plus en plus d’une éventuelle récession. Cela n’apparaît cependant pas dans les chiffres des voyages.

Le nombre de voyageurs passant par les points de contrôle des aéroports est revenu à près de 95% du trafic de 2019, selon les chiffres d’octobre de la Transportation Security Administration. Les responsables de l’industrie du voyage affirment que les voyages de vacances pourraient dépasser les niveaux d’avant la pandémie.

Les compagnies aériennes n’ont pas toujours fait du bon travail pour gérer les grandes foules, même si elles ont embauché des travailleurs pour remplacer ceux qui sont partis après l’arrivée du COVID-19. Les taux de vols annulés et retardés ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie cet été, obligeant les compagnies aériennes à ralentir leurs plans d’ajout de vols.

Les compagnies aériennes américaines n’ont opéré que 84% de vols américains en plus qu’en octobre 2019 et prévoient à peu près le même pourcentage en décembre, selon la société de données sur les voyages Cirium. En moyenne, les compagnies aériennes utilisent cette année des avions plus gros avec plus de sièges, ce qui compense en partie la réduction des vols.

“Nous voyons certainement beaucoup de force pour les vacances”, a déclaré Andrew Nocella, directeur commercial de United Airlines, lors de l’appel aux résultats de la société en octobre. “Nous approchons de la période de Thanksgiving et nos réservations sont incroyablement solides.”

Les dirigeants des compagnies aériennes et le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, se sont mutuellement blâmés pour les problèmes de vol généralisés au cours de l’été. Les PDG des compagnies aériennes disent qu’après avoir embauché plus de pilotes et d’autres travailleurs, ils sont prêts pour la foule des fêtes.

Les experts en voyages proposent des conseils pour économiser de l’argent et éviter de se retrouver bloqués par un vol annulé, bien que les conseils n’aient pas beaucoup changé par rapport aux années précédentes.

Soyez flexible sur les dates et même les destinations, bien que ce ne soit pas possible lorsque vous visitez la maison de grand-mère. Dans une recherche récente, les vols les moins chers de Los Angeles à New York aux alentours de Noël étaient la veille de Noël et revenaient le soir du Nouvel An.

Renseignez-vous sur les compagnies aériennes à prix réduits et les aéroports alternatifs, mais sachez que les petites compagnies aériennes ont moins d’options pour modifier la réservation des passagers après l’annulation d’un vol.

Volez tôt dans la journée pour réduire le risque de retard ou d’annulation. “Si quelque chose ne va pas, cela a tendance à progresser tout au long de la journée – cela devient un effet domino”, explique Chuck Thackston, directeur général d’Airlines Reporting Corp., un intermédiaire entre les compagnies aériennes et les agents de voyages.

Il existe de nombreuses théories sur le meilleur jour de la semaine pour réserver un voyage. Thackston dit que c’est dimanche parce que les compagnies aériennes savent que c’est à ce moment-là que de nombreux consommateurs soucieux des prix font leurs achats, et les transporteurs adaptent leurs offres pour eux.

Pour la plupart, les compagnies aériennes ont esquivé les accusations de hausse des prix qui ont circulé autour des compagnies pétrolières – qui ont suscité une autre réprimande cette semaine du président Joe Biden – et d’autres industries.

Accountable US, un groupe de défense critique des entreprises, a lié les retards et les annulations des compagnies aériennes cet été aux suppressions d’emplois pendant la pandémie et au mauvais traitement des travailleurs. “Mais de manière générale, nous dirions que l’industrie du transport aérien n’est pas actuellement au même niveau que les grandes entreprises alimentaires, pétrolières ou de détail en termes de profits bruts”, explique Jeremy Funk, porte-parole du groupe.

Brett Snyder, qui dirige une agence de voyages et écrit le blog “Cranky Flier” sur les voyages en avion, affirme que les prix sont élevés simplement parce que les vols sont en baisse par rapport à 2019 alors que la demande est en plein essor.

“Comment est-ce que ça gouge?” demande Snyder. « Ils ne veulent pas partir (décoller) avec des sièges vides, mais ils ne veulent pas non plus tout vendre pour un dollar. C’est de l’économie de base.

Les voyageurs se sacrifient pour limiter le coût de leurs voyages.

Sheena Hale et sa fille, Krysta Pyle, se sont réveillées à 3 heures du matin et ont quitté leur maison du nord-ouest de l’Indiana une heure plus tard pour effectuer un vol à 6h25 à Chicago la semaine dernière.

“Nous sommes épuisés”, a déclaré Hale après l’atterrissage de l’avion à Dallas, où Krysta participait à un concours d’encouragement. « Nous avons commencé tôt car les premiers vols étaient beaucoup moins chers. Les vols sont beaucoup trop chers.

Ils ne vont nulle part pour Noël.

« Nous n’avons pas à nous déplacer. Nous restons à la maison avec la famille », a déclaré Hale.

___

