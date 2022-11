Volé à l’antenne, un journaliste argentin laissé perplexe par les flics locaux

Une journaliste argentine s’est fait voler sur AIR alors qu’elle couvrait la Coupe du Monde de la FIFA, néanmoins, elle a eu le choc de sa vie lorsqu’elle s’est rendue au poste de police pour signaler l’incident. Dominique Metzger, qui couvre actuellement la Coupe du Monde de la FIFA 2022 pour Todo Noticias, a déclaré qu’on lui avait demandé quel type de sanction devait être infligé au voleur.

“Je suis allé à la gare et c’est là que les différences culturelles ont commencé”, a déclaré le journaliste de Todo Noticias, cité par The Express.

“La policière m’a dit ‘Nous avons des caméras high-tech partout et nous allons le localiser avec la détection de visage. Que voulez-vous que le système judiciaire fasse quand nous le trouverons? », A-t-elle dit.

« Voulez-vous qu’il soit condamné à cinq ans de prison ? Voulez-vous qu’il soit expulsé?”, a demandé la police à Metzger.

Metzger faisait un reportage depuis l’un des parcs de fans du Qatar lorsque le vol s’est produit. Selon The Express, elle a signalé la perte de son argent et de sa carte de crédit aux autorités.

La police a dit à Metzger qu’elle pouvait choisir entre une peine de police de cinq ans ou l’expulsion du criminel, qui a réussi à lui voler l’argent, la carte de crédit et les documents qu’elle gardait dans son sac à main. Plus de 20 000 caméras dotées de la technologie de reconnaissance faciale ont été installées dans et à proximité des huit stades du Qatar où se déroulent les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

