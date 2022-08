Volcan près de la capitale islandaise, l’aéroport principal éclate à nouveau après une pause de 8 mois

Un volcan dans le sud-ouest de l’Islande a commencé à entrer en éruption mercredi, ont annoncé les autorités météorologiques du pays, huit mois seulement après la fin officielle de sa dernière éruption.

L’Office météorologique islandais a exhorté les gens à ne pas s’approcher du volcan Fagradalsfjall, situé à environ 32 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Reykjavik.

L’éruption dans une vallée inhabitée n’est pas loin de l’aéroport de Keflavik, la plaque tournante du trafic aérien international de l’Islande. L’aéroport est resté ouvert et aucun vol n’a été interrompu.

Une vidéo en direct du site a montré du magma jaillissant d’une fissure étroite d’environ 100 à 200 mètres de long sur un champ de lave de l’éruption de l’année dernière, la première sur la péninsule de Reykjanes en près de 800 ans.

Les scientifiques avaient anticipé une éruption quelque part sur la péninsule après qu’une série de tremblements de terre au cours de la semaine dernière ait indiqué une activité volcanique près de la croûte.

Les éruptions de l’an dernier ont duré plusieurs mois

Le volcanologue Magnus Tumi Gudmundsson a déclaré à l’Associated Press que l’éruption semblait être petite.

“Mais nous ne savons pas où en sont les choses dans le processus”, a-t-il déclaré en montant à bord d’un hélicoptère pour un premier aperçu.

L’éruption de 2021 dans la même zone a produit des coulées de lave spectaculaires pendant plusieurs mois. Des centaines de milliers de personnes ont afflué pour voir le spectacle spectaculaire.

L’Islande, située au-dessus d’un point chaud volcanique dans l’Atlantique Nord, enregistre en moyenne une éruption tous les quatre à cinq ans.

La plus perturbatrice de ces derniers temps a été l’éruption du volcan Eyjafjallajokull en 2010, qui a envoyé des nuages ​​de cendres et de poussière dans l’atmosphère, interrompant les voyages aériens pendant des jours entre l’Europe et l’Amérique du Nord, car les cendres pourraient endommager les moteurs à réaction. Plus de 100 000 vols ont été cloués au sol, bloquant des millions de passagers.

Les actions de la compagnie aérienne phare de l’Islande, Icelandair, ont augmenté de 6% lorsque la nouvelle de l’éruption a éclaté mercredi. Les investisseurs et les résidents avaient été effrayés par la possibilité d’une éruption beaucoup plus perturbatrice dans une zone peuplée de la péninsule.