Volcan La Palma – de nouvelles éruptions envoient de la lave vers la mer, suscitant des craintes de gaz toxiques alors que des milliers de personnes ont dit de rester à l’intérieur

De NOUVELLES éruptions du volcan La Palma ont envoyé des rivières de lave se diriger vers la mer, suscitant des craintes de gaz toxiques.

Deux nouveaux évents dans la terre ont été soufflés par le volcan Cumbre Vieja et des milliers d’habitants ont été invités à rester à l’intérieur alors que la qualité de l’air se détériore.

De la lave en fusion s’échappe du volcan Crédit : AFP

La lave a coulé vers la mer Crédit : Reuters

La lave de l’éruption d’il y a 10 jours a formé une forme de pyramide à plus de 150 pieds de haut dans la mer et a généré d’intenses nuages ​​​​de fumée noire et blanche.

« Le nouveau verrouillage est la conséquence des conditions météorologiques qui empêchent la dispersion des gaz et les maintiennent à de faibles niveaux de l’atmosphère », ont déclaré les services d’urgence dans un communiqué.

Ils ont déclaré que le verrouillage affecterait environ 3 500 personnes.

Le volcan connaissait « une activité intense », a déclaré Miguel Angel Morcuende, directeur du comité d’intervention de Pevolca.

Lorsque la lave entre en contact avec l’océan, elle produit un panache de gaz connu sous le nom de laze – lave et brume – à travers une série de réactions chimiques lorsqu’elle fait bouillir l’eau de mer plus froide.

La paresse peut provoquer une irritation des yeux, des poumons et de la peau, mais ne devrait pas être un problème si les résidents gardent leurs distances.

« Cela crée une vapeur d’acide chlorhydrique, de vapeur d’eau et des morceaux de cendres », a déclaré à la BBC le volcanologue Robin George Andrews.

« Évidemment, il n’est pas bon de respirer. »

Les scientifiques ont enregistré huit nouveaux petits tremblements de terre sur le site pendant la nuit alors que des images dramatiques montraient le ciel nocturne illuminé par les flammes du volcan.

Environ 6 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons depuis le début de l’éruption du volcan Cumbre Vieja le 19 septembre.

Plus de 800 bâtiments ont été détruits sur l’île, qui compte environ 83 000 habitants.

La dévastation a été vaste alors que la lave a brûlé un sillon massif vers la mer, frappant l’industrie bananière de l’île et causant 400 millions d’euros de dégâts.

Aucun décès ni blessure grave n’a été signalé lors de la première éruption de l’île en 50 ans, grâce à des évacuations rapides dans les premières heures après l’ouverture de la terre.

Les secouristes observent la poursuite de l’éruption du volcan Crédit : AFP

La lave en fusion se frayant un chemin dans la terre Crédit : EPA

Le volcan est en éruption depuis près de deux semaines Crédit : Reuters