Volcan du Mexique: Popocatépetl crache des cendres et déclenche des avertissements d’évacuation

Commentez cette histoire Commentaire

Le deuxième plus haut volcan du Mexique a craché des tours de cendres et de fumée mardi alors que les autorités ont averti que des millions d’habitants pourraient être sommés de partir s’il présentait un danger pour la région. Les autorités ont relevé le niveau d’alerte cette semaine après que le volcan Popocatépetl, qui se dresse à l’horizon à environ 45 miles au sud-est de Mexico, a dispersé du gaz, de la fumée et des roches incandescentes depuis la fin de la semaine dernière. En réponse, les autorités ont fermé des écoles et des parcs, effectué des exercices de sécurité et averti des millions de résidents dans une zone autour du volcan pour se préparer à d’éventuelles évacuations.

La Coordination nationale de la protection civile (CNPC), l’agence mexicaine de gestion des catastrophes, a relevé le niveau de menace volcanique dans son système d’avertissement semblable à un feu rouge à « Phase 3 jaune », juste avant un ordre d’évacuation. Dans la phase d’alerte actuelle, de grands dômes de lave peuvent rapidement se développer et exploser avec une « intensité croissante », lançant des roches et des cendres incandescentes dans l’air.

La CNPC a également mis en garde contre une plus grande activité volcanique et la dispersion des cendres dans plusieurs villes voisines dans au moins trois États – Mexique, Morelos et Puebla – au centre du pays.

La cendre de Popocatépetl, connue des Mexicains sous le nom d' »El Popo », a provoqué des perturbations dans la région. Les deux principaux aéroports de Mexico ont temporairement fermé leurs portes samedi, et des dizaines de vols ont été retardés par la suite, selon les médias locaux ; la mauvaise qualité de l’air a incité les autorités à fermer des écoles et à passer à des cours en ligne dans des dizaines de municipalités des États de Mexico, Puebla et Tlaxcala, ont déclaré des responsables. Les hôpitaux et les centres médicaux de cinq États ont intensifié leurs préparatifs en cas de blessures potentielles.

Secrétaire à la santé publique de l’État de Puebla, Jose Antonio Martinez Garcia, a dit Mardi que 165 personnes vivant à proximité du volcan ont reçu des soins médicaux à cause des cendres, dont 133 patients atteints de laryngite.

Environ 25 millions de personnes vivent dans un rayon de 60 milles autour du volcan.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré lundi que plus de 7 000 militaires ont été déployés pour aider aux voies d’évacuation, installer des abris et dégager les routes pour des évacuations rapides « au cas où elles seraient nécessaires ».

Les résidents peuvent se sentir plus rassurés lors de telles éruptions, a déclaré Obrador, « que lorsqu’elles sont silencieuses ». Il a dit être en contact avec des responsables fédéraux et locaux qui surveillent de près la situation.

En cas d’éruption, les autorités envisageraient d’évacuer 3,5 millions de personnes vivant dans 30 communes situées dans des zones à risque « élevé » et « moyen » autour du volcan, selon des plans d’urgence publics.

« Dans le cas de Mexico, le risque est la chute de cendres », a déclaré la maire Claudia Sheinbaum dans un tweeter Dimanche. « Nous sommes préparés à ce scénario et nous savons quoi faire. Restons vigilants.

Les autorités mexicaines ont averti les habitants qui vivent à proximité du volcan de porter des masques, des lunettes et des manches longues pour les protéger des cendres volcaniques, d’éviter de faire de l’exercice à l’extérieur, de fermer les dépôts d’eau, de sceller les portes et les fenêtres avec des vêtements humides et d’étudier les voies d’évacuation.

L’ambassade des États-Unis au Mexique a émis un avertissement au cours du week-end, affirmant que le volcan Popocatépetl « a montré une activité accrue depuis le 15 mai, enregistrant des centaines de tremblements et d’exhalations de fumée et de cendres ». Il a également recommandé aux gens d’éviter de voyager dans un rayon de 7,5 miles du volcan.

La montagne enneigée de 17 883 pieds de haut était en sommeil depuis des décennies avant son éruption en 1994, selon le Centre national de prévention des catastrophes. Depuis, les habitants se sont habitués aux grondements et aux crachats occasionnels de cendres. En 2000, une éruption majeure a provoqué l’évacuation d’environ 50 000 personnes de la région.