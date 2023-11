Volante lève 66 millions de dollars pour la technologie de paiement destinée aux banques et autres entreprises financières traditionnelles

“/>

Crédits images : CHRISTOPH BURGTEDT/BIBLIOTHÈQUE DE PHOTOS SCIENTIFIQUES / Getty Images

La « transformation numérique » des entreprises ne s’est pas produite avec autant d’enthousiasme que l’on prédisait il y a quelques années. Mais aujourd’hui, une startup développant une technologie fintech – permettant aux entreprises de moderniser les services financiers traditionnels tels que les paiements – annonce une ronde de financement décente, signe de la façon dont le changement se prépare, même s’il est lent.

Volante Technologies – dont les services de paiement cloud low-code sont actuellement utilisés par quelque 150 grandes banques et autres organisations fournissant des services financiers – a levé 66 millions de dollars de financement. Sixth Street Growth, la division en phase de croissance de la société d’investissement, a mené le cycle, avec la participation de Wavecrest Growth Partners et Wells Fargo Strategic Capital.

Le financement se présente sous la forme d’un mélange de capitaux propres et d’un peu de dette : la société a refusé de divulguer les proportions et n’a pas non plus détaillé sa valorisation. Volante a levé 116 millions de dollars à ce jour.

Volante, basée dans le New Jersey, utilisera le financement pour se lancer dans davantage de services internationaux et pour vendre à davantage de banques de niveau intermédiaire afin de compléter les grands noms déjà présents sur sa liste de clients.

« Ce dernier investissement accélérera encore notre feuille de route de produits pour nos clients, en particulier dans les paiements mondiaux en temps réel, la nouvelle architecture de paiement (NPA) au Royaume-Uni et la modernisation de la norme ISO 20022 au niveau national et transfrontalier », a déclaré Vijay Oddiraju, PDG et co-fondateur. de Volante Technologies, dans un communiqué. Il a souligné que le développement de services de type bancaire ouvert, dans lesquels les banques exposent davantage de leurs API pour interagir autour de nouveaux services, sera également le moteur de certaines de ses prochaines étapes. « Cela nous permettra également d’étendre la portée de notre offre de paiements en tant que service au segment des banques de niveau intermédiaire, en particulier aux États-Unis et en Europe où les paiements instantanés FedNow, The Clearing House RTP et les paiements instantanés SEPA, respectivement, sont stimuler l’adoption de technologies de paiement modernes.

Certains des services déjà couverts par Volante incluent les paiements en temps réel, les paiements en tant que service, les virements électroniques aux États-Unis, les intégrations entreprise-banque et le prétraitement intégré (pour accélérer les délais de transaction).

Et à certains égards, c’est un géant silencieux. Oddiraju a déclaré à TechCrunch que ses clients comprenaient sept des 10 plus grandes banques américaines, deux des plus grands réseaux de cartes et deux des trois plus grandes banques de Suisse (un immense centre bancaire) ; et que 66 % « de tous les dépôts commerciaux américains sont alimentés par Volante ».

La société a déclaré que ses 150 clients comprennent un certain nombre de grandes banques et d’autres prestataires de services financiers, tels que Citi, BNY Mellon, Goldman Sachs, la Banque du Chili, Wells Fargo et la poste italienne. BNY Mellon, Citi, Poste Italiane et Visa Ventures font également partie de ses investisseurs stratégiques.

L’opportunité que Volante saisit est que les banques traditionnelles, pour être plus compétitives face aux fintechs concurrentes, cherchent à adopter de nouveaux services, soit pour compléter certains de leurs produits existants, soit pour les remplacer complètement. La croissance des services basés sur le cloud a permis à beaucoup d’entre eux de faire exactement cela sans trop toucher à leur infrastructure existante.

Volante n’est pas la seule startup à avoir identifié cela et à chercher à vendre cette opportunité. D’autres développent également des technologies financières ciblant spécifiquement les fournisseurs historiques et historiques, notamment FintechOS, 10x, Machine à penser (l’année dernière, évalué à plus de 2 milliards de dollars), Téménos (cotée en bourse), Mambu (en 2021, évalué à plus de 5 milliards de dollars par Livre de présentation), et plein d’autres.

Ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agit d’un domaine que les fintechs de paiement plus modernes, comme Stripe, n’ont pas vraiment abordé. Pas encore, du moins. Stripe Treasury, son offre de services bancaires en tant que service, est proposée aux plateformes et autres grandes entreprises en partenariat avec de grandes banques, mais jusqu’à présent, elle n’a pas vraiment développé de paiements et d’autres services ciblant ces grandes banques en tant que clients.

D’un autre côté, le défi auquel Volante et les entreprises comme elle sont confrontées est que les entreprises traditionnelles peuvent implicitement comprendre les avantages des approches modernes, mais les contraintes budgétaires et organisationnelles, associées à la dépriorisation qui accompagne le sentiment général de « si ce n’est pas le cas ». « Ce n’est pas en panne, ne le réparez pas », se sont traduits par des engagements fragmentaires visant à supprimer les anciennes infrastructures et services et à les remplacer par de nouveaux.

En effet, nous sommes au milieu d’une période de jachère financière, mais il est très remarquable pour moi qu’un certain nombre des prétendants que j’ai nommés ci-dessus l’aient été. n’a pas collecté d’argent depuis plus d’un an, et dans certains cas deux ans.

Un récent rapport de Accenture a constaté que même si environ 86 % des entreprises ont suivi en partie certains plans de modernisation, l’étude a noté que seulement 8 % environ des entreprises pouvaient être classées comme des « réinventeurs », c’est-à-dire « en train d’adopter une stratégie de réinvention totale de l’entreprise », selon ses termes. . Ces 86 % témoignent cependant d’un large éventail de résultats. Certains projets sont mis en œuvre et réussissent, mais certains projets sont extrêmement petits et d’autres encore sont introduits mais abandonnés. Ce n’est pas un tableau encourageant pour de nouveaux investissements dans la transformation numérique.

L’image positive de Volante est qu’elle est déjà en train de construire et d’être utilisée par un certain nombre de grandes entreprises, et son objectif est adapté à cette réalité fragmentaire : plutôt que d’adopter ou d’attendre une approche de grande plate-forme, elle fournit des services et des fonctionnalités individuels.

« Alors que les institutions financières donnent de plus en plus la priorité aux investissements dans la modernisation des paiements et aux partenariats avec des sociétés de technologie financière, c’est le moment idéal pour étendre la portée de Volante », a déclaré Nari Ansari, MD chez Sixth Street Growth, dans un communiqué. “Nous investissons dans Volante parce que nous sommes convaincus qu’ils ont un net avantage sur les fournisseurs et challengers traditionnels et qu’ils sont les mieux placés pour capitaliser sur l’opportunité de croissance et devancer davantage leurs concurrents.”