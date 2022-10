Volant juste à l’extérieur de l’Ukraine, les avions sentinelles de l’OTAN avertissent des mouvements de la Russie sur le champ de bataille

Alors que les pilotes militaires à bord d’un des avions aéroportés d’alerte et de commandement de l’OTAN longent juste à l’intérieur de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine, la véritable action se déroule à quelques mètres derrière eux. Les opérateurs de surveillance et les contrôleurs d’armes se pressent autour de l’un des nombreux écrans radar qui regardent au plus profond de l’Ukraine en temps de guerre.

Ils ne décriraient pas ce qui se passait, en raison de la nature sensible des renseignements en temps réel sur les mouvements militaires russes. Mais il est clair qu’ils ont repéré quelque chose en utilisant le dôme radar massif monté sur l’E-3, un avion de la taille d’un avion de ligne commercial mais rempli d’équipements de surveillance et de communication avancés.

“Nous sommes capables de détecter et d’identifier tout ce qui vole autour de nous dans un très grand cercle”, a déclaré le Sgt. Joao qui, comme presque tout l’équipage, ne donne que son prénom pour des raisons de sécurité.

À la mi-octobre, CBC News s’est vu accorder un accès rare à bord de l’avion du système aéroporté d’alerte et de contrôle (AWACS), l’un des 14 de la flotte de l’OTAN basée en Allemagne qui recueille régulièrement des renseignements par radar et d’autres technologies de surveillance de la terre, de la mer et de l’air, fournissant Alliés de l’OTAN avec vue sur le champ de bataille pendant le combat.

À l’intérieur d’un avion du système aéroporté d’alerte et de contrôle (AWACS), des membres du personnel de l’OTAN regardent un écran radar classifié montrant les positions russes à travers l’Ukraine. CBC News a obtenu un accès rare à bord de l’un des 14 avions de la flotte de l’OTAN basée en Allemagne à la mi-octobre 2022. (David Common/CBC News)

Alors que l’Ukraine reprend du terrain dans sa lutte contre les envahisseurs russes, il est clair que les renseignements occidentaux ont été un élément clé de leur succès, y compris la vue d’ensemble offerte par l’AWACS.

Les commandants ont reconnu les capacités non classifiées du système, qui peut “voir” au moins 400 kilomètres au-delà de l’avion, suivre les avions de guerre russes à l’approche de l’espace aérien ukrainien, les navires de la marine se positionnant pour l’attaque et les plus gros drones russes. Même, dans certaines circonstances, les mouvements de chars et autres véhicules militaires.

L’avion AWACS peut déterminer les trajectoires des missiles, ainsi que des avions, explique le professeur Walter Dorn du Collège militaire royal du Canada. “En fait, sa résolution est telle qu’il peut suivre des troupeaux d’oies.”

La plus grande activité actuellement dans le sud de l’Ukraine

“En Crimée maintenant, nous voyons beaucoup d’activité”, a déclaré le Sgt. Joao, reconnaissant les efforts de la Russie pour repousser une contre-offensive ukrainienne en plein essor dans le sud.

Officiellement, l’information est immédiatement envoyée aux seuls pays de l’OTAN. Cependant, il est largement reconnu que certains d’entre eux partagent rapidement les renseignements avec les forces armées ukrainiennes, qui pourraient les utiliser pour contrer une attaque imminente et pour mieux comprendre les mouvements plus larges de la Russie sur l’ensemble du champ de bataille.

L’OTAN et les pays alliés opèrent une surveillance quasi 24 heures sur 24 du champ de bataille ukrainien, à l’aide d’un radar massif monté sur des avions spécialisés. (David Common/CBC News)

« Essentiellement, les données du renseignement occidental fournissent aux planificateurs ukrainiens une image en temps quasi réel des forces russes, ce qui permet aux planificateurs ukrainiens d’organiser des opérations de combat efficaces », a déclaré Andrew Rasiulis de l’Institut canadien des affaires mondiales.

La nature classifiée de leur travail limite les informations que l’équipage peut partager – et les images radar que CBC News a pu photographier – mais un membre de longue date de l’avion l’a décrit comme “le travail le plus utile de ma carrière”.

Un autre a décrit l’envoi d’alertes alors que des avions russes s’approchaient de Snake Island dans la mer Noire lors d’un bombardement cet été. L’île détient un énorme symbolisme pour les Ukrainiens après que ses soldats postés là-bas ont envoyé par radio un navire attaquant à “F-k off, navire de guerre russe”.

Plus récemment, les avions de commandement aéroportés ont été les premières sentinelles au départ des avions de chasse russes de Crimée après que les forces ukrainiennes ont percé les lignes de front russes dans le sud, une décision qui pourrait finalement menacer l’occupation par la Russie de la péninsule stratégique, qu’elle a annexée de Ukraine en 2014.

Officiellement, l’OTAN ne partage les renseignements qu’elle recueille qu’avec les pays membres de l’alliance militaire. Mais il est bien connu que certains de ces pays transmettent immédiatement les informations aux forces armées ukrainiennes pour une utilisation immédiate. (David Common/CBC News)

Regarder disparaître les signatures russes

Bien que largement en infériorité numérique, l’armée de l’air ukrainienne continue de fonctionner, attaquant des avions de combat et des cibles au sol russes.

Un membre de l’équipage de l’AWACS a décrit “la disparition des signatures radar russes”, soit après des combats aériens avec des avions de chasse ukrainiens, soit après un engagement par un missile sol-air.

Aucun ne donnerait de détails sur son propre rôle dans de telles actions, citant les sensibilités des alliés de l’OTAN fournissant des renseignements en temps réel à l’Ukraine, elle-même non membre de l’alliance.

Mais certains ont été autorisés à discuter d’incidents récents, notamment le sergent-chef principal Elissa, un Américain de l’équipage multinational.

“Lorsque nous regardons des combattants ukrainiens décoller, protéger leur espace aérien et poursuivre des combattants russes”, a déclaré l’opérateur de surveillance devant un écran éclairé jonché de centaines de symboles retraçant les positions russes au sol et dans les airs, “ils ripostent et prendre le contrôle du pays qu’ils aiment.”

L’AWACS fonctionne spécifiquement pour surveiller les avions dans une zone de guerre, mais dispose d’outils de surveillance puissants lui permettant de voir dans les moindres détails à plus de 400 km. Ils peuvent suivre les drones, les chars et bien plus encore, fournissant des informations en temps réel et une idée plus large de ce que la Russie prévoit au fil du temps. (David Common/CBC News)

Le partage de renseignements n’est qu’une partie du rôle de West

La Russie a vivement critiqué le transfert d’armes et de renseignements à l’Ukraine et a menacé de réagir. Un membre d’équipage à bord de l’AWACS a déclaré que des avions de combat russes avaient parfois volé directement vers lui à grande vitesse – tout en maintenant une grande distance.

“C’est définitivement une situation différente”, a déclaré le major Wayne, commandant de l’avion.

Il a travaillé à côté de zones de guerre dans le passé avec l’US Air Force, y compris au Moyen-Orient où “ils n’avaient pas de menace aérienne capable qui nous préoccupait, alors qu’ici il y a une menace beaucoup plus grande”.

Tous ceux à bord sont prudents quant à ce qu’ils divulguent. “Les agences de renseignement étrangères peuvent prendre des choses que nous disons, des choses qui sont rapportées, comme des pièces de puzzle”, déclare le major Wayne, le commandant de bord de ce vol de l’OTAN. (David Common/CBC News)

L’avion de l’OTAN a des capacités défensives limitées, mais vole occasionnellement avec des escortes d’avions de chasse. Il n’y a aucun incident connu du public lorsque des avions russes ont pénétré dans l’espace aérien de l’OTAN pour harceler l’avion AWACS pendant la guerre en Ukraine.

Jeudi, le ministre britannique de la Défense a déclaré qu’un avion de chasse russe avait a lancé un missile près d’un avion espion britannique non armé similaire à l’avion de l’OTAN alors qu’il patrouillait dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Noire le 29 septembre. Le ministre de la Défense Ben Wallace a déclaré au Parlement qu’il s’agissait d’un accident apparent et non d’une escalade délibérée des tensions, notant que les Russes avaient enquêté et blâmé un dysfonctionnement technique.

Rasiulis a souligné que les Russes considèrent désormais la guerre comme une guerre de facto entre l’OTAN et la Russie, rappelant les jours les plus sombres de la guerre froide.

“La clé a toujours été, et le reste aujourd’hui, d’éviter un combat direct entre les États-Unis/l’OTAN et la Russie.”

L’AWACS reste souvent en vol pendant 12 heures ou plus, ravitaillé en vol par un ravitailleur de l’US Air Force. Combinés à des avions de surveillance similaires exploités par des équipages multinationaux aux États-Unis, en France et ailleurs, ils maintiennent une image quasi 24 heures sur 24 du champ de bataille ukrainien.

Et pas seulement sur terre.

“Les AWACS peuvent également suivre les navires dans la mer Noire, donnant à l’Ukraine à la fois des informations d’avertissement et de ciblage”, a noté Dorn. “Le suivi maritime peut également aider à mettre en œuvre des sanctions occidentales sur les produits russes.”

Après des années d’exercices, un membre d’équipage à bord de l’avion qui n’a pas pu être nommé en raison des contraintes imposées par son pays d’origine a décrit “le sentiment que nous faisons une différence contre l’ennemi”.

REGARDER | Andrew Rasiulis explique les efforts de l’OTAN pour soutenir l’Ukraine : L’OTAN continuera d’aider l’Ukraine alors que la guerre s’étend jusqu’à l’hiver Andrew Rasiulis, ancien responsable de la défense, explique les actions récentes de Poutine et les efforts continus de l’OTAN pour soutenir l’Ukraine alors que la guerre se prolonge dans une campagne d’hiver.

Maintenir une veille de guerre quasi constante

Le seul Canadien à bord de l’avion AWACS est le capitaine Colin Wiley.

En tant que contrôleur de surveillance, toutes les détections lui sont acheminées pour confirmation et transmission immédiate aux centres d’opérations au sol.

Wiley a regardé plusieurs fois sur son écran un avion russe, “descendre à basse altitude, remonter”, dans ce qui était très probablement un bombardement.

Le capitaine Colin Wiley de l’Aviation royale canadienne est affecté à la base AWACS de l’OTAN à Geilenkirchen, en Allemagne, pour au moins trois ans. Il est en vol en tant que contrôleur de surveillance au moins une fois par semaine, surveillant de vastes régions de l’Ukraine et les mouvements de matériel et de troupes militaires russes. (David Common/CBC News)

C’est une tâche surréaliste, dit-il.

“Je me réveille le matin dans mon lit, je vole en orbite ici sur le flanc est, puis je rentre chez moi et je dors dans mon lit la nuit, et cela me fait penser à ceux qui ne peuvent pas partir [the war].”

Alors même que l’AWACS retourne à sa base de Geilenkirchen, en Allemagne, après une mission qui a commencé avant le lever du soleil et se termine après le coucher du soleil, un autre avion de surveillance de l’OTAN est déjà en vol, maintenant une surveillance quasi constante du ciel ukrainien et bien plus encore.