Vol WestJet de la Jamaïque annulé en raison de la chaleur de la cabine

Les passagers qui ont volé de la Jamaïque au Canada la semaine dernière se sont consolés dans un groupe WhatsApp depuis l’expérience, qui, selon eux, impliquait un avion si chaud que plusieurs personnes se sont évanouies.

Des vidéos partagées avec CTV News montrent des passagers s’éventant avec des cartes de sécurité en attendant que le vol WestJet quitte Montego Bay, et une femme s’est effondrée sur son siège.

Grace Hill, résidente de Vancouver, a déclaré qu’elle ne pensait pas trop à la chaleur au départ, et l’équipage de conduite a assuré aux passagers que la climatisation de l’avion serait bientôt activée.

Au fil du temps, cependant, Hill a commencé à devenir plus inquiet.

“Il faisait continuellement de plus en plus chaud dans l’avion avec peu ou pas de communication”, a-t-elle déclaré à CTV News.

Les portes de l’avion étaient fermées et il s’est retiré de la porte, mais la climatisation ne fonctionnait toujours pas, selon Hill.

Elle a dit que les passagers avaient été informés que l’avion avait besoin d’un “démarrage pneumatique” pour faire tourner le moteur et refroidir la cabine, et qu’ils devraient attendre un peu plus longtemps avant que l’avion puisse décoller.

Hill allègue que l’équipage de conduite a initialement refusé les demandes des passagers de retourner à la porte d’embarquement et de descendre de l’avion. Elle a dit que plusieurs personnes s’étaient évanouies et que sa sœur avait une crise de panique.

“À ce stade, notre avion se regroupe en tant que communauté parce que nous pouvons voir que tout le monde ici est en danger”, a déclaré Hill. “Il y a des gens qui s’évanouissent. C’est un risque vital, presque, à ce stade.”

Pourtant, affirme-t-elle, l’équipage de conduite a dit aux passagers que le retour à la porte entraînerait des retards supplémentaires, et était réticent à le faire.

“Nous sommes comme, ‘On s’en fiche'”, se souvient Hill. “‘Nous devons sauver la vie de ces gens. Il y a des personnes âgées qui s’évanouissent, il y a des enfants trempés de sueur.'”

Les températures élevées moyennes à Montego Bay pour le mois de novembre sont généralement juste en dessous de 30 ° C. Hill pense que la cabine de l’avion est devenue beaucoup plus chaude que cela.

“Après avoir supplié et supplié l’équipage de conduite, ils ont finalement décidé de retourner à la porte et d’ouvrir les portes, nous avons donc tous pu nous précipiter”, a déclaré Hill, ajoutant que les passagers étaient restés coincés dans la chaleur de la cabine pendant environ 90 minutes au total.

VOL PRÉCÉDENT AUSSI RETARDÉ

Pour Hill et sa famille, l’épreuve était une extension de ce qui avait déjà été un cauchemar de voyage.

Elle avait prévu d’être sur l’île pendant une semaine, pour célébrer le mariage de destination de sa mère. Elle s’est retrouvée coincée là-bas pendant neuf jours, après que les vacances de Sunwing – à travers lesquelles le voyage avait été initialement réservé – aient retardé son vol de retour initial à trois reprises, d’abord de deux heures, puis de 14, puis de 19.

Pour Hill et plusieurs autres membres de la famille, réserver le vol WestJet était un moyen de rentrer rapidement chez eux après avoir raté leur correspondance initialement prévue en raison des retards de Sunwing.

Cela n’a pas fonctionné de cette façon, cependant.

Après le débarquement des passagers du vol WestJet, la compagnie aérienne l’a annulé, invoquant des problèmes de sécurité.

Les voyageurs ont été hébergés en Jamaïque et ramenés chez eux le lendemain, vendredi 4 novembre. Le vol de remplacement était dans le même avion qui avait surchauffé la veille, et Hill a déclaré qu’il n’y avait ni nourriture ni boisson à bord.

Interrogé sur le vol annulé, WestJet a fourni une brève déclaration à CTV News confirmant certains des détails de base de la situation.

“Le vol WestJet WS2703 du 3 novembre a rencontré un problème mécanique qui a obligé l’avion à démarrer à l’air pour aider à refroidir la cabine avant le départ”, indique le communiqué.

“Malheureusement, en raison des températures élevées et du temps nécessaire pour effectuer la maintenance requise, la décision a été prise de décharger l’avion et le vol a ensuite été annulé. La sécurité est notre priorité absolue et nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients pour la perturbation et tout inconvénient. cela a pu causer.”

La compagnie n’a pas répondu à une question concernant des passagers qui se seraient évanouis à bord.

“NOUS N’AVONS RIEN ENTENDU”

Hill a déclaré que sa famille et plus d’une douzaine d’étrangers unis par leur expérience sur le tarmac ont échangé des messages et vérifié le bien-être de chacun depuis leur retour au Canada.

CTV News a examiné des captures d’écran du groupe WhatsApp dans lesquelles d’autres membres racontent des expériences similaires à Hill’s.

Les passagers ont peu entendu parler de WestJet depuis le vol, a déclaré Hill.

“Nous avons tous envoyé des lettres à WestJet”, a-t-elle déclaré. “Compte tenu d’un événement aussi traumatisant, on pourrait penser qu’avant de tendre la main, ils vérifieraient peut-être notre bien-être, mais nous n’avons rien entendu d’eux.”

Hill a déclaré qu’elle souhaitait entendre “la responsabilité et la reconnaissance” de la compagnie aérienne, ainsi qu’une explication de la manière dont WestJet prévoit d’empêcher que cette situation ne se reproduise. Elle pense également que les passagers devraient être remboursés pour le vol annulé.