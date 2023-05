Vol. Week-end d’ouverture du box-office 3′

Le groupe hétéroclite de criminels devenus héros de James Gunn a empoché 114 millions de dollars au box-office national lors de sa troisième incursion dans les cinémas.

Disney et « Guardians of the Galaxy: Vol. 3 » de Marvel Studio a récolté 168,1 millions de dollars supplémentaires sur les marchés internationaux au cours du week-end, portant son total mondial à 282,1 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours en salles.

« La tradition de longue date d’un film Marvel qui lance la saison estivale des films se poursuit et avec un premier film de plus de 100 millions de dollars », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

Les films de Marvel Cinematic Universe représentent désormais la moitié de la douzaine de films qui ont ouvert à plus de 100 millions de dollars de ventes de billets aux États-Unis et au Canada depuis le début de la pandémie de Covid.

« Les Gardiens de la Galaxie : Vol. 3 » a été un peu en deçà des attentes, qui s’attendaient à ce que le film rapporte entre 120 et 150 millions de dollars lors de sa première image. Il était également en deçà des 146,5 millions de dollars « Guardians of the Galaxy: Vol 2 » collectés en 2017.

« Les attentes ont certainement commencé plus haut pour l’ouverture du ‘Vol. 3’, mais c’était peut-être injuste pour un capsuleur de trilogie qui était en fait le sixième film à présenter ces personnages en moins d’une décennie », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com . « Les dommages collatéraux plus larges de la réception mitigée envers plusieurs films et séries en streaming post- » Endgame « valent certainement la peine d’être pris en compte, ainsi que le fait que » Vol. 3 « a été vendu comme un film autonome sans le genre d’accroche qui le ferait impliquent de grandes conséquences pour le MCU au sens large. »

Robbins a déclaré que le film agissait davantage comme un épilogue pour un certain nombre de personnages populaires de Marvel et moins comme un tableur pour les futures histoires de l’univers Marvel. Mais cela ne signifie pas que le film ne peut pas continuer à générer du trafic piétonnier vers les cinémas, a-t-il déclaré.

« Si les premières réactions du public sont révélatrices, les jambes du box-office de cette suite pourraient s’étirer dans les semaines à venir et ramener une partie du public occasionnel de Marvel qui a choisi d’attendre le bouche à oreille plutôt que de se précipiter le week-end d’ouverture », a déclaré Robbins.

Le film a attiré environ 8 millions de spectateurs dans les cinémas nationaux au cours du week-end, plus que les 7,2 millions qui sont sortis pour « Ant-Man and the Wasp: Quantumania » de Marvel en février. Quelque 28 % de ces cinéphiles ont choisi de voir le film dans un format premium, dépensant en moyenne 4,34 $ de plus par billet, selon les données d’Entelligence.

« ‘Guardians of the Galaxy: Vol. 3’ marque le début de ce qui promet d’être l’une des périodes les plus importantes et remplies de blockbusters de mai à la fête du travail de l’histoire de l’industrie », a déclaré Dergarabedian, notant que les ventes de billets entre mai et septembre pourrait dépasser 4 milliards de dollars, à égalité avec les niveaux d’avant la pandémie.

La sortie de « Guardians of the Galaxy Vol. 3 » est aussi la fin symbolique du temps de Gunn avec un studio de bande dessinée et le début de son règne dans un autre.

L’écrivain et réalisateur a été choisi pour diriger Warner Bros.’ DC Studios, aux côtés du producteur Peter Safran, pour apporter de nouvelles interprétations de Superman, Batman et même Swamp Thing sur grand écran. Gunn et Safran développeront également un certain nombre d’émissions de télévision pour le studio.