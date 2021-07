Vol spatial de Richard Branson – Une vidéo étonnante montre un milliardaire flottant au bord du monde avec Virgin Galactic

RICHARD BRANSON : QUI EST LE MILLIARDAIRE BRITANNIQUE ?

Le milliardaire britannique, 70 ans, est un homme d’affaires autodidacte qui a lancé sa société Virgin il y a près de 50 ans.

Il est né à Blackheath, Londres, en 1950 et a lancé sa première entreprise, Virgin Records, en 1972, qu’il a ensuite vendue à EMI en 1992 pour 500 millions de livres sterling.

Le père de deux enfants a créé des sociétés très lucratives en cours de route, notamment Virgin Atlantic Airways en 1984 et Virgin Trains en 1993.

Il a lancé Virgin Galactic en 2004, avec l’espoir de proposer de futurs voyages dans l’espace. Sir Richard a également créé Virgin Media, Virgin Racing et Virgin Comics.

En 2007, il a été placé dans la liste Time 100 Most Influential People in the World.