Vol Singapore Airlines : 1 mort, des dizaines de blessés après de fortes turbulences

BANGKOK (AP) — Un vol de Singapore Airlines a heurté de graves turbulences au-dessus de l’océan Indien et est descendu de 6 000 pieds (environ 1 800 mètres) en trois minutes environ, a annoncé mardi la compagnie aérienne. Un Britannique est mort et les autorités ont indiqué que des dizaines de passagers avaient été blessés, certains grièvement.

Un responsable de l’aéroport a déclaré que l’homme de 73 ans pourrait avoir eu une crise cardiaque, bien que cela n’ait pas été confirmé. Son nom n’a pas été immédiatement dévoilé.

Le vol Boeing 777 reliant l’aéroport de Londres Heathrow à Singapour, avec 211 passagers et 18 membres d’équipage à son bord, a été détourné et a atterri par temps orageux à Bangkok.

Le passager britannique Andrew Davies a déclaré à Sky News que le panneau indiquant le port de la ceinture de sécurité était allumé mais que les membres de l’équipage n’avaient pas le temps de prendre place.

« Chaque membre du personnel de cabine que j’ai vu a été blessé d’une manière ou d’une autre, peut-être avec une entaille à la tête », a déclaré Davies. « L’un d’eux avait mal au dos et souffrait manifestement. »

Dzafran Azmir, un étudiant de 28 ans à bord du vol, a déclaré à ABC News : « Certaines personnes se sont cognées la tête contre les cabines à bagages au-dessus de leur tête et l’ont cabossée. Ils ont frappé les endroits où se trouvent des lumières et des masques et les ont traversés.

Kittipong Kittikachorn, directeur général de l’aéroport de Suvarnabhumi, a déclaré lors d’une conférence de presse que la descente soudaine s’est produite alors que les passagers recevaient de la nourriture.

Il a déclaré que sept passagers avaient été grièvement blessés et que 23 passagers et neuf membres d’équipage avaient été légèrement blessés. Seize personnes, moins gravement blessées, ont été hospitalisées et 14 ont été soignées à l’aéroport. Il a déclaré que l’homme britannique semblait avoir eu une crise cardiaque, mais que les autorités médicales devraient le confirmer.

Un communiqué ultérieur de l’hôpital Samitivej Srinakarin a indiqué que 71 personnes y avaient été soignées, dont six grièvement blessées. Aucune explication de cet écart n’était disponible.

Les données de suivi capturées par FlightRadar24 et analysées par Associated Press montrent le vol SQ321 de Singapore Airlines en croisière à une altitude de 37 000 pieds (11 300 mètres).

À un moment donné, le Boeing 777-300ER est descendu soudainement et brusquement jusqu’à 31 000 pieds (9 400 mètres) en trois minutes environ, selon les données. L’avion est ensuite resté à 31 000 pieds (9 400 mètres) pendant moins de 10 minutes avant de se dérouter et d’atterrir à Bangkok moins d’une demi-heure plus tard.

La forte descente s’est produite alors que le vol se déroulait au-dessus de la mer d’Andaman, près du Myanmar. L’avion a alors envoyé un « code cri » de 7 700, un signal d’urgence international.

Les détails de la météo n’étaient pas immédiatement disponibles.

La plupart des gens associent les turbulences aux fortes tempêtes, mais le type le plus dangereux est ce qu’on appelle la turbulence en air clair. Le cisaillement du vent peut se produire dans des cirrus vaporeux ou même dans de l’air clair à proximité d’orages, car les différences de température et de pression créent de puissants courants d’air se déplaçant rapidement.

Le problème des turbulences a été mis en évidence en décembre, lorsqu’un total de 41 personnes sur deux vols distincts touchés par des turbulences aux États-Unis ont été blessées ou ont reçu des soins médicaux pendant deux jours consécutifs.

Selon un rapport de 2021 du National Transportation Safety Board des États-Unis, les turbulences représentaient 37,6 % de tous les accidents survenus sur les grandes compagnies aériennes commerciales entre 2009 et 2018. La Federal Aviation Administration, une autre agence gouvernementale américaine, a déclaré après les incidents de décembre qu’il y avait eu 146 accidents graves. blessures dues aux turbulences de 2009 à 2021.

Le NTSB a annoncé qu’il enverrait une équipe pour soutenir l’enquête sur l’accident à Singapour.

Boeing a présenté ses condoléances à la famille de l’homme décédé et a déclaré qu’il était en contact avec Singapore Airlines « et qu’il était prêt à les soutenir ». Le gros porteur Boeing 777 est un cheval de bataille de l’industrie aéronautique, utilisé principalement pour les vols long-courriers par les compagnies aériennes du monde entier. La variante 777-300ER de l’avion bimoteur à deux couloirs est plus grande et peut transporter plus de passagers que les modèles précédents.

Singapore Airlines, la compagnie aérienne nationale de la cité-État, exploite 22 appareils dans le cadre de sa flotte de plus de 140 avions. La société mère de la compagnie aérienne est détenue majoritairement par le conglomérat d’investissement gouvernemental Temasek de Singapour et exploite également la compagnie aérienne à bas prix Scoot.

Le ministre thaïlandais des Transports, Suriya Jungrungruangkit, a déclaré que Singapour envoyait un autre avion pour transporter ceux qui pouvaient voyager. Il est arrivé à Bangkok mardi soir.

Le ministre des Transports de Singapour, Chee Hong Tat, a déclaré dans un message sur Facebook que son ministère et le ministère des Affaires étrangères de Singapour, ainsi que les autorités de l’aviation civile du pays et les responsables de l’aéroport de Changi ainsi que le personnel de la compagnie aérienne, « apportent leur soutien aux passagers concernés et à leurs familles ».

Le Bureau d’enquête sur la sécurité des transports du ministère a déclaré qu’il était en contact avec son homologue thaïlandais et qu’il déploierait des enquêteurs à Bangkok.

Singapore Airlines a déclaré que les nationalités des passagers étaient 56 Australiens, deux Canadiens, un Allemand, trois Indiens, deux Indonésiens, un Islandais, quatre Irlandais, un Israélien, 16 Malaisiens, deux du Myanmar, 23 Néo-Zélandais, cinq Philippins, 41 de Singapour, un Sud-Coréen, deux Espagnols, 47 du Royaume-Uni et quatre des États-Unis.

Les rédacteurs d’Associated Press Eileen Ng à Kuala Lumpur, en Malaisie, et Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont contribué à ce rapport.