Vol PS752 : Trudeau et les Canadiens soulignent l’anniversaire de la tragédie

TORONTO-

Le premier ministre Justin Trudeau a prononcé dimanche un discours émouvant lors d’un mémorial à Toronto marquant trois ans depuis que l’armée iranienne a abattu le vol PS752, soulignant que le Canada continuera de demander justice jusqu’à ce qu’un régime qu’il a décrit comme « brutal » soit tenu responsable.

« Il y a trois ans, le vol PS752 à destination de Toronto a été abattu par des missiles iraniens », a déclaré Trudeau. « Avec lui, 176 âmes ont été perdues. Les gens que vous aimiez. Des gens pour qui vous pleurez tous les jours.

En janvier 2020, le vol PS752, un avion de ligne d’Ukraine International Airlines, a été abattu peu après son décollage de Téhéran. La majorité de ses passagers, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents, se dirigeaient vers le Canada via Kyiv, en Ukraine.

Les familles des victimes participent à des rassemblements à travers le Canada ce dimanche, de Vancouver à St. John’s, NL

À Toronto, l’événement phare a commencé par une réception et une exposition dans une galerie d’art à 11 h, suivies d’une cérémonie officielle organisée par l’Association des familles des victimes du vol PS752.

Trudeau a souligné aux personnes présentes, dont les familles des victimes, que le gouvernement s’efforçait de «tenir le régime iranien responsable d’avoir abattu illégalement et horriblement le vol de passagers. Nous sommes ici pour demander justice aux victimes et aux familles.

De nombreux officiels et politiciens étaient présents, dont le chef du parti conservateur fédéral Pierre Poilievre, le maire de Toronto John Tory et le premier ministre de l’Ontario Doug Ford.

Trudeau a décrit sa rencontre avec des membres de la famille en deuil vendredi, y compris une mère dont la fille avait déménagé au Canada « en raison des défis auxquels elle était confrontée en tant que femme en Iran », et un père célibataire qui a perdu son fils unique lorsque l’avion s’est écrasé.

Un membre de la famille a rencontré Trudeau lors d’un appel vidéo depuis son domicile actuel en Australie.

“C’était un rappel que la chute du PS752 n’est pas seulement une tragédie canadienne, bien que nous l’ayons pleuré dans tout le pays comme une tragédie canadienne”, a déclaré Trudeau. “Les gens du monde entier ressentent cette perte chaque jour.”

Il a ajouté que le gouvernement a « ouvert une voie vers la résidence permanente » pour réunir les proches des victimes du vol PS752 qui souhaitent venir au Canada.

Trudeau a souligné la nécessité de rendre des comptes, notant que le gouvernement fédéral s’est récemment joint à des pays pairs pour demander que l’Iran se soumette à un arbitrage exécutoire afin qu’il puisse être tenu responsable des missiles lancés par le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran qui ont détruit le vol.

Cette action, prise le 28 décembre, lance un compte à rebours – après une période de six mois, l’un des pays plaignants peut traduire l’Iran devant la Cour internationale de justice pour tenter de forcer l’Iran à indemniser les familles des victimes.

Trudeau a confirmé que le Canada prendrait cette mesure si le régime iranien ne se conformait pas dans les six mois.

“Lorsque vous perdez quelqu’un de manière aussi insensée, trouver justice fait partie du deuil. Nous avons besoin de fermeture pour guérir », a-t-il déclaré.

Trudeau a parfois semblé ému pendant qu’il parlait, et le discours a également suscité de fortes réactions de la part des personnes rassemblées.

À un moment donné, alors que Trudeau condamnait « le refus de l’Iran d’être tenu pour responsable », une voix s’éleva dans la foule.

“République islamique, Monsieur le Premier ministre”, a crié quelqu’un. “Pas l’Iran.”

«Bien dit», a répondu Trudeau. Sa réponse a été accueillie par des applaudissements.

Il a poursuivi en louant la force de la communauté irano-canadienne et des autres personnes touchées par la tragédie du vol PS752 à travers le monde.

“La République islamique n’est pas représentative et n’est pas représentative du peuple extraordinaire, merveilleux, chaleureux et brillant de l’Iran, qui mérite tellement plus”, a déclaré Trudeau, presque noyé par une autre vague d’applaudissements.

Il a ajouté que lorsqu’il a visité l’exposition d’art organisée dimanche pour le mémorial, il a été frappé par la description des “nombreux crimes du régime iranien et de ses violations des droits de l’homme”.

Il a souligné que le Canada soutient les citoyens iraniens qui luttent sous le régime actuel, évoquant les séries de manifestations nationales qui ont commencé à la mi-septembre après la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, à la suite d’une arrestation par la police de la moralité iranienne pour avoir prétendument porté son hijab de manière incorrecte. De nombreuses manifestations se sont concentrées sur les droits des femmes et ont entraîné une grave répression de la part du régime iranien, qui a apparemment inclus l’utilisation de gaz lacrymogènes, des tirs sur des résidences et de la surveillance.

« Le Canada et tous les Canadiens se tiennent aux côtés des femmes iraniennes, des écolières aux grands-mères, et de tous les autres Iraniens qui exigent de vivre leur vie sans persécution », a-t-il déclaré.

Un chant s’éleva dans le public, la foule répétant « Les femmes, la vie, la liberté » en anglais – l’un des principaux slogans du mouvement de protestation en Iran.

Trudeau a répété le slogan à la foule en persan, déclenchant des acclamations et une autre série de chants.

Trudeau a également mentionné que le Canada avait imposé des sanctions économiques à 62 individus et 25 entités iraniens l’automne dernier, déclarant que ces individus avaient été interdits « de pouvoir trouver refuge au Canada » et qu’ils cherchaient d’autres moyens « de s’assurer que ce régime brutal et meurtrier est pleinement tenu pour responsable.

Le gouvernement a été critiqué pour sa gestion du vol PS752, certains partisans affirmant que le Canada avait agi trop lentement pour faire pression sur l’Iran pour qu’il rende des comptes.

Le régime iranien a changé son histoire à plusieurs reprises concernant l’abattage du vol, passant de la description de l’incident comme un accident à l’affirmation à un moment donné que l’avion de passagers se déplaçait de manière suspecte.

Ottawa a fait valoir qu’il fallait laisser du temps aux négociations avec Téhéran avant de porter l’affaire à un niveau supérieur.

S’adressant directement aux familles de ceux qui sont morts lorsque l’avion a été abattu, Trudeau a terminé son discours en disant que le Canada partage leur tristesse.

“En ce jour, et tous les jours, nous continuons d’être ici avec vous et nous continuons d’être là pour vous”, a-t-il déclaré.

Aujourd’hui marque la Journée nationale du souvenir des victimes de catastrophes aériennes. Nous n’oublierons jamais les Canadiens que nous avons perdus dans ces tragédies, et nous continuerons d’être aux côtés de leurs proches alors que nous travaillons à prévenir d’autres pertes de vie tragiques. Ma déclaration : https://t.co/88xM7SUNsi – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 8 janvier 2023

