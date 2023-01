Vol Moscou-Goa avec 244 terres à bord au Gujarat après une alerte à la bombe

Un vol charter entrant de Moscou à Goa avec 244 personnes à bord a été détourné vers Jamnagar du Gujarat, une décision qui a été déclenchée après que le contrôleur de la circulation aérienne de Goa a reçu une alerte à la bombe, ont annoncé lundi des responsables.

“Tous les 236 passagers et membres d’équipage (8) ont été évacués en toute sécurité et l’avion est contrôlé par les autorités locales avec la police et la brigade de détection et d’élimination des bombes”, a déclaré l’inspecteur général de la police (Rajkot et Jamnagar Range), Ashok Kumar Yadav. .

L’avion, disent les responsables de l’aéroport de Jamnagar, se trouve dans une baie d’isolement.

L’avion a atterri en toute sécurité à l’aéroport de Jamnagar (défense) à 21h49, a déclaré le directeur de l’aéroport de Jamnagar.

Tous les passagers ont été débarqués, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, un officier de police de Goa a déclaré que le vol qui avait décollé de Moscou était censé atterrir à l’aéroport de Dabolim. La police de Goa a renforcé la sécurité à l’intérieur et autour de l’aéroport de Dabolim par mesure de précaution, a-t-il déclaré.