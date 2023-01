Vol inspiré d’un “espace de bureau” dans une entreprise de vente au détail

Un homme de Washington aurait transféré des milliers de dollars de son employeur sur un compte personnel après avoir été inspiré par le film culte de 1999 “Office Space”, selon un rapport d’arrestation du département de police de Seattle.

Ermenildo Valdez Castro, 28 ans, a travaillé pour le détaillant en ligne Zulily en tant qu’ingénieur logiciel de décembre 2018 jusqu’à son licenciement en juin, selon la police.

“À partir du printemps 2022, Castro a commencé à modifier le code logiciel de Zulily de manière à lui permettre de voler l’entreprise”, indique le rapport de police.

La police a déclaré que Castro avait inséré trois types de code malveillant dans le processus de paiement à Zulily et qu’en utilisant ces méthodes, “il avait volé un total de 302 278,52 $ (US) avant d’être licencié en juin 2022”.

L’équipe de lutte contre la fraude de Zulily a pu découvrir un schéma d’ajustements de prix sur plusieurs produits vendus par la société, qui, selon la police, ont été commandés par Castro et expédiés à son domicile, selon le rapport.

Un document OneNote sur l’ordinateur portable de travail de Castro appelé “OfficeSpace Project” a été trouvé grâce à l’enquête, et dans celui-ci, un “plan pour voler les frais d’expédition”, a été décrit, selon le rapport.

Le rapport de police note également que l’intrigue du film “Office Space” tournait autour d’ingénieurs qui ont élaboré un plan pour transférer des fractions de centimes sur un compte bancaire personnel.

Castro a été contacté par la police et arrêté le 21 juin. À cette date, il s’est entretenu avec des détectives après avoir lu ses droits. Au cours de cet entretien, il “a confirmé qu’il avait nommé son stratagème pour voler Zulily après le film”, a déclaré la police.

Castro a également déclaré aux autorités qu’il avait passé des commandes pour plus de 1 000 articles qui avaient été expédiés chez lui, et qu’ils faisaient partie d’un “processus de test dont Zulily était au courant, mais il a affirmé qu’il y avait un script qui devait être exécuté peu de temps après que annulerait essentiellement la commande et garantirait que les commandes ne seraient pas traitées”, indique le rapport.

“Il a dit que les commandes de test devraient être facturées sur une carte de crédit personnelle, d’où sa modification des prix des articles, afin d’éviter d’engager une dépense importante sur sa carte de crédit personnelle. Il a dit qu’il avait oublié d’exécuter le script ; par conséquent, les commandes expédiées. Il a admis qu’il n’avait jamais informé le personnel de Zulily des commandes en cours de livraison », indique le rapport de police.

Castro a également déclaré à la police qu’il avait jeté de nombreux objets une fois qu’il avait été licencié.

“Quand on lui a demandé pourquoi il n’avait jamais rendu les objets à Zulily, il a dit qu’une fois qu’ils l’avaient viré, son opinion était:” F ** k ’em “”, indique le rapport.

Le 20 décembre, Daniel Satterberg, le procureur du comté de King, a déposé des accusations de vol au premier degré et d’usurpation d’identité au premier degré devant la Cour supérieure de Washington pour le comté de King contre Castro.

Vendredi après-midi, le site Web du bureau du greffier de la Cour supérieure du comté de King ne mentionnait pas d’avocat pour Castro.