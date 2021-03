L’ancien PDG de Parler, John Matze, a poursuivi le site de médias sociaux favorable aux conservateurs, affirmant qu’il avait été illégalement contraint de quitter son poste et que sa participation dans la plate-forme lui avait été volée par des rivaux au sein de l’entreprise.

Matze a déposé sa plainte lundi devant un tribunal de l’État du Nevada, accusant plusieurs hauts fonctionnaires de Parler de rupture de contrat, de conversion – ou lorsqu’une partie prend le contrôle de la propriété d’une autre partie avec l’intention de changer de propriétaire – licenciement illégal, diffamation et complot visant à commettre chacune de ces infractions.

Ciblant principalement Rebekah Mercer, donatrice conservatrice de haut niveau et partenaire de Parler, la contestation judiciaire intervient après que Matze ait été brusquement évincé du poste de PDG plus tôt cette année, ce qui, selon lui, faisait partie d’un stratagème visant à le priver de sa participation de 40% dans Parler, une entreprise qui vaut maintenant des millions.

«Rebekah Mercer a cherché à coopter [Parler] comme un symbole ou comme la «pointe de la lance» pour sa marque de conservatisme, et a comploté pour forcer Matze à quitter son poste de PDG, directeur et membre, et lui voler sa participation de 40% », Le dossier judiciaire de Matze lit.

Ce régime est incarné par l’oppression, la fraude et la malveillance, pour lesquels Matze a droit à des dommages-intérêts punitifs triplant les millions (au minimum) qui lui sont dus en dommages-intérêts compensatoires.

Nouveau: L’ancien PDG de Parler, John Matze, poursuit la société et ses dirigeants, y compris Rebekah Mercer, devant un tribunal de l’État du Nevada, affirmant que sa participation de 40% a été enlevée dans un "vol arrogant." Suit dit qu’il a fait l’objet de menaces intimidantes et d’intimidation et qu’il lui doit des millions de dollars. pic.twitter.com/FM87t3Ae8N – Bobby Allyn (@BobbyAllyn) 23 mars 2021

Une bataille interne entre les dirigeants de Parler a débuté peu de temps après l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill, lorsqu’une foule de partisans du président de l’époque, Donald Trump, a pris d’assaut les salles du Congrès alors que les législateurs se réunissaient pour certifier les résultats de l’élection de 2020. À la suite de l’émeute, Parler a été accusé d’avoir des politiques de modération laxistes qui permettaient au contenu violent de proliférer et a été démarré à la fois sur les plates-formes d’applications Apple et Google, ainsi que sur les serveurs cloud d’Amazon, mettant ainsi le site hors ligne.

En réponse, Matze a suggéré à Parler d’adopter «Des politiques et des procédures de modération satisfaisantes qui préserveraient le droit à la libre expression à tous les points de vue, mais excluraient les contenus incitant à la violence et les actes de terrorisme domestique», proposant également que «Groupes extrémistes» être banni du site. Cependant, Matze dit que son idée était « Rencontré un silence de mort » de ses collègues, considérant cela comme un rejet de la proposition.

Peu de temps après, l’ancien PDG a déclaré qu’un représentant de Mercer, Mark Meckler, avait commencé à faire des apparitions plus régulières lors de réunions d’entreprise, où il est rapidement devenu clair qu’il avait l’intention de pousser Parler à être plus en phase avec Mercer. « marque » de la politique conservatrice.

«En termes simples, Parler était maintenant détourné pour promouvoir les intérêts politiques personnels et les avantages personnels de [Mercer] plutôt que de servir de plate-forme de libre expression telle qu’elle avait été conçue à l’origine, » le procès se poursuit, ajoutant que Matze pensait qu’un tel changement « Créer davantage d’aliénation et de perte d’activité » pour la compagnie.

Aussi sur rt.com « L’avenir de Parler n’est plus entre mes mains »: John Matze dit que le conseil d’administration de l’entreprise l’a évincé de son poste de PDG

Après des semaines de luttes intestines sur l’avenir de la plate-forme, Matze dit qu’un autre partenaire de Parler et allié de Mercer, Jeffrey Wernick, l’a menacé de « la ruine financière » Et un «Avalanche de réclamations légales» s’il ne renonce pas immédiatement à sa participation et démissionne. Lorsque Matze a refusé de le faire et a contacté ses propres avocats, il a dit qu’il était « Tiré brusquement et sans cérémonie le lendemain par Meckler sans raison. » Meckler a ensuite déclaré qu’il était le PDG par intérim de Parler.

Mercer et d’autres de l’entreprise alors «A lancé un plan pour diffamer la réputation commerciale de Matze», affirmant qu’il avait été congédié pour inconduite et rupture de contrat, les accusations dont l’ex-PDG insiste sur le fait sont fausses, et simplement un moyen de « intimidateur » lui à renoncer à ses droits de plusieurs millions de dollars dans l’entreprise. Mercer, cependant, a déterminé le «Juste valeur marchande» de la propriété de Matze à seulement 3,00 $, ce qu’il a condamné comme « Vol extravagant et arrogant. »

Après son licenciement de la société, Matze affirme que Parler a depuis suivi les suggestions qu’il avait précédemment exposées, en utilisant une plate-forme d’hébergement qu’il recommandait, ainsi qu’une version du système de modération de contenu qu’il proposait.

«En d’autres termes, la voie très technologique pour les opérations futures de Parler telle que conçue par Matze est, en fait, ce que Parler fait actuellement … malgré les mensonges qui ont été racontés à propos de Matze et le bouc émissaire afin de voler sa propriété de 40%, « dit le procès.

Le procès de lundi intervient plus d’un mois après la relance de Parler le 15 février après avoir été expulsé des serveurs d’Amazon. Alors que la société avait amené Amazon devant le tribunal fédéral pour sa décision de démanteler le site, elle a abandonné l’action le mois dernier, renvoyant l’affaire devant un tribunal de l’État de Washington, où elle a accusé le géant de la vente en ligne de rupture de contrat et de diffamation.

Aussi sur rt.com Le nouveau PDG par intérim de Parler invite Trump ET Biden à rejoindre le « discours civil » après la remise en ligne de la plateforme

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!