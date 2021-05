Vol et climat: les compagnies aériennes sous pression pour réduire leurs émissions

Les experts affirment que les voyages aériens commerciaux représentent environ 3 à 4% du total des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Et tandis que les avions deviennent plus efficaces avec chaque nouveau modèle, la demande croissante de vols dépasse ces progrès. Les Nations Unies s’attendent à ce que les émissions de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre majeur, triplent d’ici 2050. Les chercheurs du Conseil international sur les transports propres affirment que les émissions pourraient augmenter encore plus rapidement.

L’industrie est de plus en plus pressée de faire quelque chose pour réduire et éventuellement éliminer les émissions liées aux voyages, mais ce ne sera pas facile. Certaines solutions, comme les piles à hydrogène, sont prometteuses, mais on ne sait pas quand elles seront disponibles, si jamais. Cela laisse aux entreprises peu d’options: elles peuvent apporter des modifications pour réduire l’efficacité, attendre que la technologie s’améliore ou investir aujourd’hui pour aider à créer des options viables pour l’avenir.

Il y a des efforts pour électrifier les petits avions pour des vols courts – dont un soutenu par United – mais faire de même pour des vols plus longs et plus importants sera difficile, voire impossible. Les avions commerciaux comme le Boeing 787 et l’Airbus A320, qui peuvent transporter quelques centaines de passagers, nécessitent une énorme quantité d’énergie pour atteindre l’altitude de croisière – plus d’énergie que les batteries modernes peuvent fournir efficacement.

«C’est le plus gros problème à long terme auquel notre génération est confrontée. C’est le plus grand risque pour le monde », a déclaré M. Kirby dans une récente interview. «Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons rivaliser, mais nous devrions tous essayer de faire une différence sur le changement climatique.»

L’urgence n’est pas perdue pour l’industrie. Scott Kirby, le directeur général de United Airlines, parle souvent de la nécessité de lutter contre le changement climatique, mais même lui reconnaît qu’il sera difficile pour l’industrie de nettoyer sa loi. Il veut que United et les autres compagnies aériennes essaient différentes choses et voient ce qui fonctionne.

Les investisseurs sont pousser les entreprises de divulguer davantage leurs efforts pour faire pression sur les législateurs sur les questions climatiques également. Et certaines grandes entreprises, dont les employés sillonnent le monde et remplissent de somptueux sièges en classe affaires, sont examen des budgets de voyage pour réduire les dépenses et les émissions.

Avant la pandémie, un mouvement de «honte volante», qui vise à décourager les voyages aériens au profit d’options plus vertes comme le train, gagnait du terrain à l’échelle mondiale grâce à Greta Thunberg, une militante suédoise pour le climat. Il y avait des signes précoces que cela aurait pu réduire les voyages aériens en Allemagne et Suède . Désormais, les législateurs français envisagent d’interdire les vols courts qui peuvent être remplacés par des voyages en train.

Un jour, les piles à hydrogène et le carburéacteur synthétique pourraient aider à décarboner l’industrie, et des projets pilotes ont déjà commencé, principalement en Europe, où Airbus a annoncé son intention de construire un avion zéro émission d’ici 2035 . Boeing a mis l’accent sur développer des avions plus économes en carburant et s’engage à faire en sorte que tous ses avions commerciaux puissent voler exclusivement sur Carburéacteur «durable» fabriqués à partir de déchets, de plantes et d’autres matières organiques.

Dans une usine pétrochimique à l’extérieur de Houston, Neste US et Texmark Chemicals convertissent le diesel non distillé importé en carburants renouvelables. Le diesel non distillé est fabriqué à partir d’huile de cuisson usagée et de déchets d’usines de transformation des légumes et des animaux.

Neste, une société finlandaise, est le plus grand producteur mondial de carburéacteur renouvelable. Ses clients américains comprennent American Airlines, JetBlue et Delta Air Lines.

United, qui achète du carburéacteur renouvelable à Fulcrum BioEnergy et World Energy, a récemment annoncé un accord avec plus d’une douzaine de grandes entreprises clientes, dont Deloitte, HP et Nike, qui entraînera l’achat de la compagnie aérienne. environ 3,4 millions de gallons de carburant durable cette année. American a conclu un accord pour acheter neuf millions de gallons de ce carburant sur plusieurs années, et Delta a annoncé son intention de remplacer un dixième de son carburéacteur par des alternatives durables d’ici 2030.

«Il existe un énorme potentiel de croissance pour le carburant d’aviation durable», a déclaré Jeremy Baines, président de Neste US. «C’est un marché de niche aujourd’hui, mais il se développe très rapidement. Entre aujourd’hui et 2023, nous allons multiplier par au moins notre production. »

Neste produit 35 millions de gallons de carburant d’aviation renouvelable et espère atteindre 515 millions de gallons par an d’ici la fin de 2023 en augmentant la production dans les raffineries de Singapour et de Rotterdam, aux Pays-Bas. Cela suffit pour alimenter près de 40000 vols en gros-porteurs entre New York et Londres, soit bien plus d’un an de voyage aérien prépandémique entre les deux villes.