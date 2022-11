Vol détourné après qu’une personne a proféré des menaces avec un cutter

ATLANTA, Géorgie (AP) – Un vol commercial de Cincinnati à Tampa a été détourné vers Atlanta vendredi soir après qu’un passager perturbateur a été vu avec un cutter.

Le vol Frontier Airlines a effectué un atterrissage imprévu à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, où une personne, non identifiée par la police, a été placée en garde à vue. Les autorités ont ensuite trouvé un deuxième cutter dans les affaires du suspect. L’incident n’a fait aucun blessé.

Lillian Hoffman, qui était à bord du vol, a déclaré que le suspect avait menacé d’utiliser les cutters pour blesser les passagers.

“Quand il est allé aux toilettes, le passager assis près de la fenêtre m’a regardé et m’a dit:” Hé, il a un couteau et il m’a dit qu’il menaçait de poignarder des gens, nous devons dire quelque chose à quelqu’un “”, Hoffman dit WLWT-News. “Alors je suis monté et j’ai parlé aux agents de bord à l’avant de l’avion et je leur ai fait savoir que ce type avait un couteau et qu’il nous disait qu’il voulait poignarder les gens.”

Après l’atterrissage d’urgence et l’arrestation du suspect, la compagnie aérienne a débarqué tous les autres passagers et annulé le vol.

Les cutters sont interdits dans les avions. On ne savait pas immédiatement comment le suspect avait réussi à amener l’instrument à bord. Dans un communiqué, la Transportation Security Administration a déclaré qu’elle avait entamé un examen interne de l’incident.

The Associated Press