CAP CANAVERAL, Floride: Le premier vol d’essai à haute altitude du vaisseau spatial futuriste SpaceXs a été interrompu à la dernière seconde au Texas mardi.

SpaceX s’est rapproché du lancement d’un prototype de la société de fusées, Elon Musk, qui est en train de concevoir pour emmener les humains sur Mars. Le but était de tirer sur Starship à une hauteur de 12,5 kilomètres, la plus haute à ce jour, puis de le ramener à un atterrissage vertical.

Mais un arrêt automatique du moteur s’est produit avec seulement 1,3 seconde restante dans le compte à rebours. SpaceX a annoncé lors de sa diffusion Web qu’il était prêt pour la journée et qu’il n’y avait aucun mot sur le moment où il réessayerait.

SpaceX a déjà effectué cinq vols d’essai de Starship, mais ces modèles plus anciens et plus simples ne sont pas allés à plus de 490 pieds (150 mètres). moteurs.

SpaceX a acquis Boca Chica dans l’extrême sud-est du Texas, près de la frontière mexicaine, pour construire et tester ses vaisseaux spatiaux. La société prévoit d’utiliser des vaisseaux spatiaux de haut niveau sur des propulseurs super lourds pour mettre en orbite des satellites massifs et envoyer des personnes et des marchandises sur la Lune et sur Mars.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press est soutenu par le département de l’enseignement scientifique des instituts de médecine Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.