La police de Floride est à la recherche d’un voleur qui s’est enfui avec une voiture remplie de dizaines de flacons de vaccin contre le coronavirus d’une valeur d’environ 10000 dollars, affichant une alerte nationale dans sa traque du suspect.

Un véhicule volé mercredi au Strawberry Festival Grounds à Plant City, en Floride – à environ 40 km à l’est de Tampa – contenait 30 flacons de vaccin, a rapporté une filiale locale de la NBC.

Le service de police de Plant City a publié jeudi une déclaration sur l’incident aux côtés des images de surveillance du suspect, appelant le public à partager toutes les informations qu’il pourrait détenir sur la localisation du véhicule.

Un rapport de police a déclaré que les clés de la voiture avaient été laissées sur le contact avant le vol, mais on ne sait toujours pas si le suspect savait ce qu’il y avait à l’intérieur.

Des responsables ont déclaré aux médias locaux que les 30 flacons étaient correctement réfrigérés au moment du vol, destinés à un centre de vaccination situé à proximité, sur le terrain du festival.

Deux inoculations de coronavirus ont été approuvées pour une utilisation aux États-Unis – une développée conjointement par Pfizer et BioNTech et une autre par Moderna – mais la police n’a pas précisé qui était impliqué dans l’incident. Les flacons volés pourraient représenter entre 180 et 300 doses de vaccin, car chaque ampoule du jab de Pfizer contient 6 injections, tandis que les packs de Moderna en 10. Les deux nécessitent deux doses par receveur.

