Vol de portrait de Winston Churchill : l’enquête toujours “active”

La police d’Ottawa a déclaré que l’enquête sur le portrait volé de Winston Churchill pris au Fairmont Château Laurier en août était toujours active et qu’elle “épuiserait” toutes les voies pour résoudre l’affaire.

Le portrait, capturé en décembre 1941 par le photographe canadien Yousuf Karsh pendant la Seconde Guerre mondiale, a disparu de l’hôtel entre le 25 décembre 2021 et le 6 janvier 2022 et a été remplacé par une copie.

La police lance un appel à l’aide du public dans le vol.

“Central Investigations a parlé à des témoins potentiels au Fairmont Château Laurier, au public et à des professionnels des domaines entourant le travail de M. Karsh”, a déclaré la police d’Ottawa à Your Morning de CTV dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Nous avons activement suivi les pistes du public qui ont été reçues en ligne, par téléphone et par e-mail.”

Le personnel de l’hôtel a remarqué en août que le portrait n’était pas accroché correctement et que le cadre ne correspondait pas à d’autres œuvres de Karsh également vues dans le salon de lecture du Château Laurier.

La police dit qu’elle ne peut pas confirmer si un suspect ou une personne d’intérêt a été identifié à ce jour.

“Il a disparu pendant un certain temps avant qu’ils ne réalisent qu’il avait été pris”, a déclaré jeudi l’analyste Robert Wittman, créateur de la National Art Crime Team du FBI aux États-Unis, à l’émission Your Morning de CTV. “En conséquence, le voleur, ou les voleurs, qui l’ont pris avaient une longueur d’avance.”

Wittman, un ancien agent du FBI, a déclaré qu’il avait travaillé sur des enquêtes qui ont mis des décennies à se terminer. Pour lui, l’enquête en cours n’est pas “surprenante” compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé avant que le faux portrait ne soit découvert et que l’affaire ne commence.

“À ce stade, ils (la police) font la médecine légale, ils continuent toujours avec cela, vérifiant probablement la surveillance”, a déclaré Wittman. “Je pense que ce vol en particulier était un travail d’initié. Ce que nous avons découvert aux États-Unis, c’est qu’environ 90 % des vols dans les institutions des musées sont des travaux d’initiés.”

La police d’Ottawa a déclaré à Your Morning de CTV dans un communiqué qu’elle “enquête activement sur cette affaire et continuera de le faire jusqu’à ce que toutes les voies d’enquête soient épuisées”.

La police est consciente de l’importance historique et du lien personnel que ce portrait a avec la communauté.

“Le Service de police d’Ottawa prend toutes les plaintes pénales au sérieux et cette affaire restera ouverte jusqu’à ce qu’elle soit résolue”, a déclaré la police dans le communiqué TO CTV New’s Your Morning.

Wittman dit que le ou les criminels auraient besoin d’opportunités et de compréhension du fonctionnement de la sécurité au Château Laurier. Ils auraient également besoin d’outils et de temps pour réussir le braquage.

La célèbre photographie qui orne le verso du billet de 5 £ de la Banque d’Angleterre et célèbre pour l’expression de guerre de Churchill, vaut potentiellement six chiffres. Christopher Marinello, fondateur et PDG d’Art Recovery International, a précédemment déclaré à CTV News Channel, une copie du portrait vendu aux enchères pour environ 81 000 $.

“Je pense que la valeur est importante car elle va revenir à un moment donné à moins qu’elle ne soit détruite, ce que nous espérons que ce ne sera pas le cas”, a déclaré Wittman. “La pièce reviendra sur le marché, et quand ce sera le cas, c’est à ce moment-là qu’ils la récupéreront.”

À ce jour, les conseils du public ont conduit la police à obtenir des copies du portrait, a déclaré Wittman.