Vol de panneaux dans le Michigan – Quelle est la prochaine étape dans la bataille des Big Ten de Jim Harbaugh

Avec la décision du Big Ten sur la question de savoir si le Michigan a violé la politique d’esprit sportif de la ligue, qui devrait arriver dans un avenir proche, l’accent de l’impasse la plus médiatisée de la saison de football universitaire pourrait se déplacer vers la salle d’audience.

Le commissaire du Big Ten, Tony Petitti, a informé le Michigan que la conférence envisageait une certaine forme de discipline plus tôt cette semaine. Une source a confirmé à ESPN que Le Michigan a répondu mercredi avec une lettre de 10 pages exhortant fortement la ligue à ne pas agir, jetant les bases d’un appel immédiat au système judiciaire si Petitti impose des sanctions.

Des sources ont régulièrement déclaré à ESPN que la punition attendue pour tout programme de vol de pancartes illicite à grande échelle dirigé par l’ancien analyste Connor Stalions était depuis longtemps la suspension de l’entraîneur Jim Harbaugh. La durée de cette suspension potentielle est incertaine.

Harbaugh a purgé une suspension volontaire de trois matchs au début de cette saison en réponse à des allégations de violations de recrutement dans la NCAA. Pendant cette période, il lui était interdit d’entraîner l’équipe uniquement les jours de match. Des sources ont déclaré à ESPN que les directeurs sportifs du Big Ten avaient clairement indiqué à Petitti lors d’un appel la semaine dernière qu’ils souhaitaient que toute suspension de Harbaugh soit différente. Les directeurs sportifs, selon des sources, ont fortement insisté pour que Harbaugh ne soit pas autorisé à entrer dans l’établissement ou à entraîner un quelconque aspect de l’équipe à aucun moment pendant la suspension.

Si Petitti suspend Harbaugh cette semaine, des sources ont indiqué que le Michigan se préparait à contester la décision devant les tribunaux dans le but de maintenir Harbaugh à l’écart du match des Wolverines n°3 contre Penn State, n°10, samedi.

Des sources ont indiqué depuis des jours que Harbaugh et le Michigan préparaient une réfutation juridique, dont le processus comprendrait probablement un procès contre le Big Ten demandant une injonction préliminaire visant à empêcher la suspension.

Des experts juridiques ont déclaré à ESPN que pour obtenir une décision à temps pour le match de samedi – d’autant plus que vendredi est un jour férié au tribunal – le Michigan demanderait probablement une décision ex parte sur une ordonnance d’interdiction temporaire, ce qui signifie que le juge pourrait rendre une décision ex parte sur une ordonnance d’interdiction temporaire. décision après avoir entendu l’argument de Harbaugh avant que le Big Ten n’ait la possibilité de répondre. Le lieu le plus probable pour une audience cette semaine serait le tribunal de circuit du comté de Washtenaw à Ann Arbor. (L’autre lieu potentiel serait le tribunal fédéral.)

Un juge en chef à la retraite du tribunal de circuit du comté de Washtenaw, Donald Shelton, a déclaré à ESPN par courrier électronique que le juge qui entendrait l’affaire pour l’ordonnance d’interdiction temporaire devrait peser quatre facteurs : la probabilité que le Michigan obtienne finalement gain de cause dans le procès ; la preuve d’un préjudice irréparable si la suspension est en vigueur en attendant un procès ; quel serait le préjudice pour chaque partie si l’injonction n’était pas émise ; et si l’intérêt public est servi en l’accordant.

Shelton enseigne à l’UM Dearborn dans le département de justice pénale et a noté qu’il est diplômé en droit du Michigan et fan de football qui arbore un drapeau du Michigan chez lui. Il a plaisanté en disant que lorsqu’il quittait le banc, il n’avait plus besoin d’être impartial.

Mais il a proposé une évaluation directe de l’éventuelle action en justice, la preuve d’un préjudice irréparable étant la « question majeure » pour le Michigan dans ce différend juridique potentiel.

Shelton a exposé l’argument du Michigan en faveur d’un préjudice irréparable : “Cela voudrait dire que chaque match de football est unique et que suspendre l’entraîneur de l’un des matchs à venir est un préjudice pour lui et pour l’équipe qui ne peut être réparé, quel que soit l’issue d’un futur procès. sur le fond.”

Le contre-argument serait, prédit Shelton : « Le Big 10 soutiendrait que l’équipe et les matchs peuvent se dérouler sans l’entraîneur-chef sans préjudice, comme l’a démontré son succès plus tôt cette saison lorsque l’entraîneur Harbaugh a été suspendu pour 3 matchs par la NCAA. “

Il existe un précédent récent à la fois pour une école demandant une injonction temporaire pour protéger l’éligibilité d’un joueur et pour une école intentant une action en justice contre sa propre conférence.

Huit joueurs de football du Nebraska ont intenté une action en justice contre le Big Ten en 2020 pour invalider le report par la ligue de la saison de football d’automne. Ils l’ont fait devant le tribunal local du comté de Lancaster, ce qui pourrait être instructif sur la direction que prend le Michigan. (Le Big Ten a finalement inversé son cap et a fini par jouer au football en 2020.)

L’ancienne star du basket-ball de Memphis, James Wiseman, a reçu une injonction temporaire suite à une décision de la NCAA en 2019 et a été autorisée à jouer deux matchs. Il a ensuite abandonné le procès et a quitté l’université pour s’entraîner pour la NBA après avoir disputé seulement trois matchs universitaires.

Qu’un entraîneur du profil de Harbaugh intente une action en justice contre sa propre ligue au cours d’une saison serait sans précédent. Cela pourrait avoir des implications importantes sur l’éventuelle saison de championnat des Wolverines et sur le sort à long terme de l’un des entraîneurs les plus reconnaissables du sport.

L’examen minutieux du Michigan fait suite à une enquête de la NCAA qui a débuté il y a près de trois semaines. Le Big Ten a annoncé le 19 octobre qu’il avait alerté d’autres écoles de l’enquête de la NCAA. Le Michigan a suspendu les Stalons le lendemain, et il a ensuite démissionné.

ESPN a rapporté que les Stalions avaient acheté des billets pour 12 des 13 écoles du Big Ten et acheté des billets pour plus de 35 matchs dans 17 stades au cours des trois dernières années. L’ampleur de ce prétendu réseau de vols de pancartes a irrité les responsables du Big Ten et a incité les entraîneurs et les directeurs sportifs à faire pression pour que Petitti punisse le Michigan.