Vol de l’avion spatial Virgin Galactic de Richard Branson: comment regarder

Richard Branson fait enfin son voyage dans l’espace dimanche. Cela a été une très longue attente pour M. Branson, le milliardaire britannique irrévérencieux de 70 ans qui dirige une galaxie d’entreprises Virgin. En 2004, il a fondé Virgin Galactic pour offrir aux touristes aventureux des promenades à bord d’avions propulsés par fusée jusqu’au bord de l’espace et retour. À l’époque, il pensait que le service commercial commencerait dans deux ou trois ans. Au lieu de cela, près de 17 ans se sont écoulés. Virgin Galactic dit qu’il lui reste encore trois vols d’essai à effectuer, dont celui de dimanche, avant de pouvoir être prêt à payer des passagers. Pour ce vol, M. Branson fera partie de l’équipage. Sa tâche est d’évaluer l’expérience en cabine pour les futurs clients. Quand est le vol, et comment puis-je le regarder ? Le vol devrait décoller dimanche matin de Spaceport America au Nouveau-Mexique, à environ 180 miles au sud d’Albuquerque.

Virgin diffusera la couverture du vol à partir de 9 h, heure de l’Est, avec Stephen Colbert anime le livestream. Le chanteur Khalid devrait interpréter une nouvelle chanson après l’atterrissage de l’équipage, et Elon Musk, le fondateur de SpaceX, a suggéré il peut faire une apparition. Qu’est-ce que l’avion spatial de Virgin Galactic et que fera-t-il ? L’avion-fusée, un type appelé SpaceShipTwo, a à peu près la taille d’un jet d’affaires. En plus des deux pilotes, il y aura quatre personnes dans la cabine. Ce SpaceShipTwo particulier est nommé VSS Unity. Pour décoller, Unity est transporté par un avion plus gros à une altitude d’environ 50 000 pieds. Là, Unity sera libéré et le moteur de l’avion-fusée s’allumera. L’accélération fera ressentir aux personnes à bord une force jusqu’à 3,5 fois leur poids normal sur le chemin d’une altitude de plus de 50 milles. Au sommet de l’arc, les personnes à bord pourront se lever de leur siège et vivre environ quatre minutes d’apesanteur apparente. Bien sûr, ils n’auront pas réellement échappé à la gravité. À cinquante milles d’altitude, l’attraction gravitationnelle vers le bas de la Terre est essentiellement aussi forte qu’elle l’est au sol ; au contraire, les passagers tomberont au même rythme que l’avion qui les entoure.

Les deux poutres de queue à l’arrière de l’avion spatial tournent jusqu’à une configuration « en plumes » qui crée plus de traînée et de stabilité, permettant à l’avion de rentrer plus doucement dans l’atmosphère terrestre. Cette configuration fait de SpaceShipTwo plus un volant de badminton, qui tombe toujours avec le côté pointu orienté vers le bas, qu’un avion.

Pourtant, les forces ressenties par les passagers à la descente seront plus importantes qu’à la montée, atteignant six fois la force de gravité. Une fois que l’avion est de retour dans l’atmosphère, les poutres de queue retournent vers le bas et l’avion planera vers un atterrissage. L’ensemble du vol peut prendre moins de deux heures. Qui sont les membres d’équipage à bord du vol ? Les pilotes sont David Mackay et Michael Masucci. En plus de M. Branson, trois employés de Virgin Galactic évalueront comment l’expérience sera pour les futurs clients payants. Il s’agit de Beth Moses, l’instructeur en chef des astronautes ; Colin Bennett, ingénieur d’exploitation en chef ; et Sirisha Bandla, vice-présidente des affaires gouvernementales et des opérations de recherche. Mme Bandla mènera également une expérience scientifique fournie par l’Université de Floride.