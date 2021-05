Vol de chien Lady Gaga: 5 suspects arrêtés, inculpés

Cinq personnes ont été arrêtées et inculpées pour avoir tiré sur le promeneur de Lady Gaga et volé deux de ses bouledogues français en février.

Trois suspects ont été inculpés de tentative de meurtre et de vol et deux accessoires après le crime initial, selon un communiqué de presse du département de police de Los Angeles jeudi.

L’un des accessoires présumés est Jennifer McBride, la femme de 50 ans qui a ramené les chiens du chanteur au poste de police de la communauté olympique du LAPD deux jours après le vol à main armée. Le capitaine de police de Los Angeles, Jonathan Tippet, a déclaré en février que la femme qui avait rendu les chiens semblait « non impliquée et non associée » à l’incident.

Selon la dernière version, cependant, les détectives croient maintenant que McBride avait une relation avec Harold White, 40 ans, qui est le père de l’un des suspects de tentative de meurtre et un membre d’un gang de Los Angeles documenté. Lui et McBride sont tous deux inculpés d’accessoires pour tentative de meurtre.

Les suspects présumés impliqués dans le vol et la fusillade de la victime sont James Jackson, 18 ans, Jaylin White, 19 ans et Lafayette Whaley, 27 ans. Ils sont accusés de tentative de meurtre et de vol et sont également membres de gangs de Los Angeles, indique le communiqué.

Les cinq suspects ont été inculpés jeudi.

Selon le communiqué, les détectives ne pensent pas que les suspects ciblaient la victime, Ryan Fischer, à cause du propriétaire des chiens. Cependant, les preuves suggèrent que la connaissance par les suspects de la valeur de la race des chiens était la motivation du vol.

Fischer promenait trois des chiens de la pop star le 24 février lorsqu’un homme s’est approché du promeneur de chien et lui a tiré dessus une fois, selon l’agent du LAPD Drake Madison.

En promenant les chiens de Gaga, une berline à quatre portes s’est arrêtée et deux hommes ont tenté de voler les animaux, a déclaré le capitaine de police de Los Angeles Jonathan Tippet à l’Associated Press à l’époque. Deux de ses chiens, Koji et Gustav, ont été volés. Un troisième chien a été laissé et récupéré plus tard.

La chanteuse, qui tournait un film en Italie à l’époque, a partagé un post de ses chiens « bien-aimés » sur Instagram, confirmant le vol et envoyant l’amour à Fischer, qu’elle a qualifié de « héros ».

Une vidéo de surveillance d’une maison voisine a montré Fischer criant à plusieurs reprises à l’aide alors qu’il tentait de combattre les suspects. La lutte s’est intensifiée avant qu’un suspect brandissant une arme de poing semi-automatique ne lui tire dessus.

