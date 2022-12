Vol de Brittney Griner vers les États-Unis

Le haut responsable américain des affaires d’otages a réfléchi dimanche à la conduite de l’échange de prisonniers qui a conduit à la libération de Brittney Griner, affirmant que la star de la WNBA a immédiatement remercié l’équipage qui l’a renvoyée aux États-Unis.

“Quand elle est finalement montée dans l’avion américain, j’ai dit : ‘Bretagne, tu as dû traverser beaucoup de choses ces 10 derniers mois. Voici ta place. N’hésite pas à décompresser. Nous te donnerons ta place'” L’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages, Roger Carstens, a déclaré à Dana Bash de CNN sur “l’état de l’Union”.

“Et elle a dit : ‘Oh non. Ça fait 10 mois que je suis en prison et j’écoute du russe, je veux parler. Mais d’abord, qui sont ces gars-là ?’ Et elle est passée juste devant moi et est allée voir tous les membres de cet équipage, les a regardés dans les yeux, leur a serré la main et a posé des questions à leur sujet et a obtenu leurs noms, établissant un lien personnel avec eux. C’était vraiment incroyable”, se souvient Carstens. “Et puis plus tard, sur un vol de 18 heures, elle a probablement passé 12 heures à parler et nous avons parlé de tout sous le soleil.”

Carstens, qui a dirigé la mission aux Émirats arabes unis, a fourni à CNN de nouveaux détails sur le voyage de retour de Griner. Griner, qu’il a décrit comme “une personne intelligente, passionnée, compatissante, humble, intéressante, une personne patriote, mais surtout authentique”, a semblé en bonne santé et plein d’énergie pendant le voyage.

Elle a eu l’impression, a-t-il dit, qu’elle rentrerait chez elle ce jour-là, et cela lui a semblé réel au moment où il a pu monter à bord de l’autre avion et lui dire que “au nom du président des États-Unis, Joe Biden, et le secrétaire d’État Tony Blinken, je suis ici pour vous ramener à la maison.”

“À ce stade, nous devons répéter un peu plus la chorégraphie pour la faire monter dans l’avion, cela prend généralement environ trois minutes”, a déclaré Carstens.

Bien qu’il ait dit que Griner avait parlé de son épreuve pendant le voyage, il a refusé de donner des détails sur les détails.

“C’est une leçon d’humilité. Je suis très reconnaissant que le président (Joe) Biden me donne la chance de faire ce travail. C’est aussi un travail pénible. Donc, quand vous avez la chance de serrer la main de quelqu’un, c’est l’un des rares moments où vous célébrer une victoire », a déclaré Carstens à Bash.

“Mais sachez ceci, même si nous accueillons quelqu’un à la maison, nous avons encore du travail à faire. Alors que je serre la main de Brittney et que nous allons dans l’avion et avons cette grande conversation, mon cerveau pense déjà à Paul Whelan. pouvons-nous faire pour le récupérer ? Quelle est la prochaine étape ? Quelle est la stratégie ? Comment pouvons-nous nous adapter ?

L’envoyé a déclaré avoir parlé avec Whelan, un Américain toujours détenu en Russie, le lendemain de l’échange, et a réitéré l’engagement de l’administration Biden à le ramener chez lui.

“J’ai dit, ‘Paul, vous avez l’engagement de ce président. Le président est concentré, le secrétaire d’État est concentré. Je suis certainement concentré, et nous allons vous ramener à la maison. Et je lui ai rappelé, j’ai dit, ‘Paul , quand vous étiez dans les Marines et que j’étais dans l’armée, ils vous rappelaient toujours de garder la foi “et j’ai dit:” Gardez la foi. Nous venons vous chercher “, a raconté Carstens.

Il a dit avoir dit à Whelan que “c’était un cas où c’était soit un, soit aucun”.

“Nous n’avons pas pu vous sortir de cette ronde. Nous n’avons pas pu conclure l’accord avec les Russes. Mais si nous n’avions pas conclu l’accord, Brittany ne serait pas rentrée à la maison. Il n’y avait aucune possibilité de vous ramener à la maison à cette fois », a-t-il dit à Whelan des négociations qui ont mené à la libération de Griner.

L’appel entre Carstens et Whelan vendredi a duré 30 minutes, a déclaré un responsable américain à CNN.

Carstens n’a pas donné de détails supplémentaires sur les efforts de négociation pour ramener Whelan à la maison, mais a déclaré que “les options sont toujours en cours d’évaluation”.

“Nous devons nous adapter à notre époque”, a-t-il déclaré. “Mais voici la chose que je voudrais vous laisser, vous savez, nous avons un dialogue ouvert et continu avec les Russes. Et nous avons l’engagement de ce président et de mon bureau, certainement, de ramener Paul Whelan à la maison.”