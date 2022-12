Vol annulé ? Des experts partagent quelques conseils sur ce qu’il faut faire

Des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués dans les aéroports ou bloqués en attente pour essayer de réserver des vols cette semaine alors qu’une énorme tempête a ravagé les voyages aux États-Unis et au Canada.

Plus de 2 800 vols supplémentaires avaient déjà été annulés aux États-Unis à 7 heures du matin mardi, selon le service de suivi des vols FlightAware, et les problèmes devraient se poursuivre au moins jusqu’à mercredi.

Rester calme et connaître vos droits peut faire beaucoup si votre vol est annulé, disent les experts. Voici quelques-uns de leurs conseils pour faire face à une annulation de vol :

MON VOL A ÉTÉ ANNULÉ. ET APRÈS ?

Si vous souhaitez toujours vous rendre à destination, la plupart des compagnies aériennes vous réserveront gratuitement sur le prochain vol disponible tant qu’il y a des sièges, selon le département américain des transports.

Si vous souhaitez annuler le voyage, vous avez droit à un remboursement complet, même si vous avez acheté des billets non remboursables. Vous avez également droit à un remboursement des frais de bagages, des surclassements de siège ou d’autres extras.

Kurt Ebenhoch, défenseur des voyages grand public et ancien dirigeant d’une compagnie aérienne, a souligné que les voyageurs ont droit à un remboursement, pas seulement à des bons pour de futurs voyages. Si vous prenez un bon, assurez-vous de vous renseigner sur les dates d’interdiction et sur les autres restrictions d’utilisation.

VAIS-JE PAYER DES FRAIS DE MODIFICATION SI JE RESERVE MES VOLS ?

Les principales compagnies aériennes __ dont Delta, American, Southwest, Air Canada, Alaska, Frontier et Spirit __ renoncent aux frais de modification pendant la tempête, ce qui donne aux voyageurs plus de flexibilité lorsqu’ils modifient leurs plans. Mais Ebenhoch a déclaré que les voyageurs devraient lire attentivement les petits caractères. Si vous réservez un vol aller-retour en dehors de la fenêtre fixée par la compagnie aérienne, vous devrez peut-être payer la différence de tarifs, par exemple.

PUIS-JE DEMANDER D’ÊTRE RÉSERVÉ SUR LE VOL D’UNE AUTRE COMPAGNIE AÉRIENNE ?

Oui. Les compagnies aériennes ne sont pas tenues de vous mettre sur le vol d’une autre compagnie aérienne, mais elles le peuvent, et le font parfois, selon le DOT. Jeff Klee, PDG de CheapAir.com, recommande de rechercher des vols alternatifs pendant que vous attendez de parler à un agent. Les agents subissent généralement beaucoup de pression lorsqu’un vol est annulé, il est donc utile de leur donner quelques options.

Ebenhoch suggère également de rechercher des aéroports alternatifs proches de votre destination d’origine.

LA COMPAGNIE AÉRIENNE EST-ELLE TENUE DE ME DONNER UNE CHAMBRE D’HÔTEL OU UNE AUTRE COMPENSATION ?

Non. Chaque compagnie aérienne a ses propres politiques concernant la prise en charge des clients dont les vols sont annulés, selon le DOT. Mais de nombreuses compagnies aériennes proposent des hébergements, vous devriez donc vérifier auprès de leur personnel.

JE FAIS FACE À UNE LONGUE ATTENTE POUR CHANGER DE RÉSERVATION. QUE DEVRAIS-JE FAIRE?

Si quelqu’un dans votre groupe de voyage est à un niveau supérieur dans un programme de fidélisation, utilisez le numéro réservé à ce niveau pour appeler la compagnie aérienne, a déclaré Ebenhoch. Vous pouvez également essayer d’appeler un service d’assistance international pour la compagnie aérienne, car ces agents ont la possibilité d’apporter des modifications.

COMMENT PUIS-JE ÉVITER CELA À L’AVENIR ?

Ebenhoch a déclaré que les vols sans escale et les vols du matin sont généralement les plus fiables si vous pouvez les réserver. Si vous craignez d’arriver à l’aéroport à temps pour un vol du matin, a-t-il dit, envisagez de séjourner dans un hôtel relié à l’aéroport la nuit précédente. Et envisagez de voler en dehors des dates chargées; cette année, la Transportation Safety Administration des États-Unis s’attend à de grandes foules le 30 décembre, par exemple.

Klee recommande de comparer les politiques des compagnies aériennes sur le tableau de bord des services du DOT : https://www.transportation.gov/airconsumer/airline-customer-service-dashboard. Il suggère également de réserver plusieurs vols, puis d’annuler ceux que vous n’utilisez pas, à condition que la compagnie aérienne rembourse votre argent ou le convertisse en crédit pour un futur vol.

Dee-ann Durbin, Associated Press

