Vol AirAsia : un serpent vivant découvert dans la cabine d’un avion en provenance de Bangkok

Bangkok, Thaïlande

CNN

—



Le chaos a éclaté sur un vol intérieur reliant la capitale thaïlandaise Bangkok à la province méridionale de Phuket après la découverte d’un serpent vivant par les passagers dans un compartiment supérieur.

Dans une déclaration envoyée à CNN, AirAsia Thaïlande a déclaré qu’elle était au courant d’un incident à bord du vol FD3015 qui a décollé de l’aéroport international Don Mueang de Bangkok le 13 janvier.

Il s’agit du deuxième incident signalé concernant un serpent trouvé à bord d’un avion d’AirAsia. En février 2022, un un python tacheté a été trouvé à bord l’un de ses vols intérieurs en Malaisie reliant la capitale Kuala Lumpur à Sabah. L’avion a fini par être dérouté vers l’aéroport international de Kuching, dans l’État du Sarawak, en raison de l’incident.

Des vidéos et des photos de l’incident de 2022 sont devenues virales sur les réseaux sociaux et montraient le reptile se glissant à travers les luminaires de l’avion.

“Il s’agit d’un incident très rare qui peut survenir de temps à autre sur n’importe quel avion”, avait alors déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Phol Poompuang, responsable de la sécurité d’AirAsia Thaïlande, a réitéré que la dernière observation de serpents était encore « un incident très rare ».

“Les agents de bord ont été avertis avant l’atterrissage à Phuket après qu’un passager ait remarqué un petit serpent dans le compartiment à bagages”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

“L’équipage d’AirAsia était bien formé pour gérer un événement de cette nature et a évacué les passagers de la zone par mesure de précaution.”

L’avion a atterri sans incident, indique le communiqué de la société, et a été immédiatement inspecté par les équipes d’ingénierie et de sécurité compétentes au sol.

“Conformément à la procédure standard pour un incident de cette nature, l’avion a subi un nettoyage en profondeur et une fumigation avant de reprendre les opérations”, a ajouté Phol.

“La sécurité et le bien-être de nos invités et de notre équipage sont toujours notre priorité absolue et à aucun moment la sécurité des invités ou de l’équipage n’a été mise en danger.”

On ne sait pas de quel type de serpent il s’agissait.

La société n’a fait aucune mention de ce qui est arrivé au serpent après l’atterrissage de l’avion à Phuket, mais une vidéo devenue virale sur TikTok, qui aurait été capturée par un passager à bord, montrait un agent de bord masculin répondant à l’incident.

Attrapant une bouteille en plastique, il tendit calmement la main au-dessus du compartiment supérieur pour tenter de la capturer. N’y parvenant pas, il utilisa le dos de la bouteille pour pousser le petit reptile dans un sac en plastique.

Les passagers assis près de la poubelle où le serpent a été aperçu pouvaient être vus debout, loin de leur siège, dans la vidéo. D’autres ont sorti leur téléphone pour filmer la situation. Le personnel de sécurité au sol de l’aéroport a ensuite été repéré à bord de l’avion, enquêtant sur la zone de la cabine où le serpent avait été capturé.