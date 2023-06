Vol à main armée de Shilpa Shetty-Raj Kundra : la police en arrête deux ; les internautes disent « Ils ont dû voler des CD et des clés USB contenant du p*rn »

Shilpa Shetty et Raj KundraLa maison de à Mumbai a été cambriolée. Oui, dans une tournure des événements choquante, deux personnes ont fait irruption dans la maison de l’actrice à Mumbai pour tenter de voler. Il se trouve que Shilpa Shetty et Raj Kundra ne sont pas dans le pays pour le moment. Le vol s’est produit il y a quelque temps, selon les derniers rapports des médias. Shilpa, Raj et leurs enfants ont passé des vacances ensemble à travers les pays ces derniers temps. La tentative de vol a eu lieu au domicile de l’actrice Juhu.

Des voleurs ont volé des objets de valeur dans la maison Juhu de Shilpa Shetty-Raj Kundra

Selon plusieurs portails d’informations sur le divertissement, le vol a eu lieu il y a environ une semaine. Une agence de presse affirme que cela s’est produit la semaine dernière et qu’un cas de vol a été enregistré au poste de police de Juhu. Après l’enquête, la police a arrêté deux personnes en lien avec le vol au domicile de Shilpa Shetty et Raj Kundra à Juhu. L’interrogatoire est toujours en cours, selon les dernières mises à jour sur l’affaire. Le vol a eu lieu alors que Shilpa et Raj étaient hors du pays et les deux coupables ont escaladé le mur de 25 pieds et sont entrés dans la maison via le jardin BMC, rapporte un paparazzi.

Les internautes réagissent au vol au domicile de Shilpa Shetty et Raj Kundra

Eh bien, les internautes ont quelque chose à dire sur tout. Et depuis que Raj Kundra a été arrêté il y a deux ans dans le cadre de l’affaire de la pornographie, ils s’en sont pris à elle. Et c’est aussi ce qui s’est passé avec cette affaire de vol. Alors que les paparazzi partageaient la nouvelle du vol, les internautes ont afflué en commentaires disant que les voleurs tentaient de voler des disques durs et des clés USB le reliant à l’affaire de pornographie vieille de trois ans. Il y a plusieurs commentaires de ce type alors que le message est devenu viral. Vérifiez le ici:

Pour en revenir à l’affaire, un rapport de India Today affirme que les deux individus ont été identifiés comme étant Arjun Devendra et Ramesh Devendra, également connu sous le nom de Chitta. Ce dernier est un braqueur en série résidant à Kartik Chawl. Les deux d’entre eux ont été attrapés après qu’un piège a été tendu. Des objets de valeur ont disparu de la chambre principale, du hall et de la salle à manger, selon des rapports de réclamations. Les placards étaient ouverts après que tout ait été saccagé. En parlant de l’affaire de la pornographie, ce fut l’une des périodes les plus difficiles pour Shilpa Shetty, Raj Kundra et leur famille. L’homme d’affaires s’est depuis éloigné des médias. Il porte des masques et cache son visage chaque fois qu’il sort avec sa famille. Que ce soit dans les restaurants ou simplement en ville pour faire des courses.

Pendant ce temps, après avoir fêté son anniversaire à Londres, Shilpa, Raj et sa famille sont maintenant en Italie. L’actrice a partagé quelques photos sur ses histoires Instagram.